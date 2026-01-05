"Киевстар" обновит тарифы домашнего интернета с 6 января: что изменится?

С завтрашнего дня, 6 января, «Киевстар» запускает два новых тарифа домашнего интернета «Оптимальный» и «Комфортный», тогда как более старый «Дом» будет недоступен для стартового подключения.
Новые тарифы
Абоненты «Киевстар» с 6 января смогут пользоваться двумя новыми тарифами «Оптимальный» и «Комфорт». Фактически, они заменят для новых клиентов действующий тариф «Дом» (сегодня последний день, когда его можно подключить в «старом» виде), однако для действующих — условия не изменятся.
Тариф «Оптимальный»
- До 300 Мбит/с за 350 грн/мес.
- Акция «Легкий старт» со скидкой 200 грн/мес на 3 месяца.
- Предложение «Попробуй гигабит» с использованием гигабитного интернета после подключения в течение 3 месяцев
- Суперсила с «Киевстар ТВ».
Тариф «Комфортный»
- До 1 Гбит/с за 450 грн/мес.
- Акция «Легкий старт» для новых пользователей со скидкой 200 грн/мес на 3 месяца.
- Статический IP-адрес без дополнительной платы.
- Суперсила Киевстар ТВ.
Среди других изменений: с 6 января тариф «Удача» переименовывают в «Базовый» без изменения условий — 200 грн/мес за 107 каналов «Киевстар ТВ» и домашний интернет до 100 Мбит/с. Для новых пользователей продолжает действовать акция со скидкой 50% на первые полгода.
Источник: Киевстар
