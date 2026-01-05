Новости Украина 05.01.2026 comment views icon

"Киевстар" обновит тарифы домашнего интернета с 6 января: что изменится?

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

«Київстар» отримав новий код мережі 77 – його ємність становить 10 млн мобільних номерів

С завтрашнего дня, 6 января, «Киевстар» запускает два новых тарифа домашнего интернета «Оптимальный» и «Комфортный», тогда как более старый «Дом» будет недоступен для стартового подключения.

Новые тарифы

Абоненты «Киевстар» с 6 января смогут пользоваться двумя новыми тарифами «Оптимальный» и «Комфорт». Фактически, они заменят для новых клиентов действующий тариф «Дом» (сегодня последний день, когда его можно подключить в «старом» виде), однако для действующих — условия не изменятся.

Тариф «Оптимальный»

  • До 300 Мбит/с за 350 грн/мес.
  • Акция «Легкий старт» со скидкой 200 грн/мес на 3 месяца.
  • Предложение «Попробуй гигабит» с использованием гигабитного интернета после подключения в течение 3 месяцев
  • Суперсила с «Киевстар ТВ».

Тариф «Комфортный»

  • До 1 Гбит/с за 450 грн/мес.
  • Акция «Легкий старт» для новых пользователей со скидкой 200 грн/мес на 3 месяца.
  • Статический IP-адрес без дополнительной платы.
  • Суперсила Киевстар ТВ.

Среди других изменений: с 6 января тариф «Удача» переименовывают в «Базовый» без изменения условий — 200 грн/мес за 107 каналов «Киевстар ТВ» и домашний интернет до 100 Мбит/с. Для новых пользователей продолжает действовать акция со скидкой 50% на первые полгода.

Более 2 млн абонентов «Киевстар» подключились к спутниковой связи Starlink: отправлено 540+ тысяч SMS, активнее всего — на Востоке и Юге

Источник: Киевстар

Популярные новости

arrow left
arrow right
Национальный чекап: украинцы 40+ получат 2000 грн на проверку здоровья — программа стартует 1 января
Опендатабот: ФЛП по ІТ в Украине "живут" в среднем 4 года
Клиент-рекордсмен Rozetka собрал 600 товаров в один чек на Черную пятницу, а самый дорогой — стоил ₴139 999
Роуминг как дома: с 1 января украинцы в ЕС получат мобильную связь без доплат
Украинец создал сайт Ratingo с "реальными" топами сериалов: данные из IMDb, Trakt и TMDB, которые обновляют рейтинги каждые 10 мин
Каждый третий пользователь "Дії" подал заявку на "Зимнюю тысячу"
Шон Пенн снялся в украинском фильме за гонорар в $1
Копия OLX от monobank собрала 230 тыс. пользователей за сутки: продано товаров на ₴3,5 млн, а на "торгах" сэкономили ₴165 тыс.
В Украине стартует "раздача" 3 000 км от "Укрзалізниці": как и где получить бесплатные билеты
Клиент-рекордсмен Uklon оставил 46 000 грн "на чай" таксистам, а самая длинная поездка достигла 1075 км — итоги 2025 года
MNP-абоненты lifecell смогут "заморозить" стоимость тарифа на 2 года
Киевстар повышает стоимость тарифов LOVE UA до +30%
Минфин опубликовал законопроект о 20% НДС для ФЛП — детали
Воздушная тревога по-новому: теперь по всей Украине действует "порайонное" оповещение, а передача сигнала сокращена до 8-15 секунд
Более 2 млн абонентов "Киевстар" подключились к спутниковой связи Starlink: отправлено 540+ тысяч SMS, активнее всего — на Востоке и Юге
"Дія" по ошибке открыла ФЛП на украинку, с нее требуют ₴45 000 налогов — решение суда
3 000 км от "Укрзалізниці": в первый час программу активировали 30 тыс. человек и закупили 1000 билетов, в топе — рейсы из Запорожья и Харькова
OpenAI запустила в Украине бюджетную подписку ChatGPT Go за $4
"Нова пошта" повышает тарифы с 1 декабря: доставка по Украине обойдется на ₴10-20 дороже
Деньги с карты "Нацкэшбек" больше не доступны для пополнения мобильного — Кабмин обновил перечень услуг
Киевстар активировал спутниковый интернет Starlink на iPhone
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить