tradfi
Новости Украина 06.02.2026 comment views icon

"Киевстар" повышает цены в 7 тарифах с 1 марта: еще +50-90 грн

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

"Київстар" підвищує ціни в 7 тарифах з 1 березня: до +90 грн на кожен

«Киевстар» запланировал новую волну повышения цен: с 1 марта вырастет стоимость сразу семи тарифов, однако «на замену» оператор предлагает дополнительные гигабайты в роуминге.


В каких тарифах обновляются цены?

Согласно информации украинского телеком-сообщества MZU Мобильная связь Украины, с 1 марта изменения стоимости ожидают семь архивных тарифных планов «Киевстар».

Цена вырастет примерно на 50-90 грн, однако будет увеличено количество гигабайтов в роуминге в рамках услуги Roam Like At Home. Публичного пресс-релиза об изменениях тарифов от «Киевстар» не было, но все абоненты должны получить детали в SMS-сообщениях, начиная со следующей недели.

Ранее «Киевстар» представил новую линейку тарифов мобильной связи (только пакеты «Все разом» и минимальная цена в ₴370), пересмотрел тарифы домашнего интернета, а также обновил условия срока действия номера: все тот же год, но последние 90 дней — звонки только на сервисные номера.


Напомним, что собственные изменения в ценах ранее ввел Vodafone для тарифов Flexx GO и Flexx TOP (+50-100 грн), тогда как lifecell анонсировал лимиты на входящие звонки при неуплате тарифа.

Forbes: Владелец «Киевстар» подал заявку на «объединение» бизнеса базовых станций с украинским Vodafone (обновлено)

Популярные новости

arrow left
arrow right
YouTube запустил в Украине новые функции родительского контроля: лимит времени на Shorts и напоминание о перерывах
В Украине запустили верификацию Starlink через ЦНАП и "Дію"
"Новая почта" запустила сервис "Свободные руки": доставка багажа на вокзалы от 399 грн
Роуминг как дома: с 1 января украинцы в ЕС получат мобильную связь без доплат
"Киевстар" обновил линейку тарифов мобильной связи: только пакеты "Все вместе" и минимальная цена в ₴370
Forbes: Владелец "Киевстар" подал заявку на "объединение" бизнеса базовых станций с украинским Vodafone (обновлено)
Обновлено: Vodafone проводит технические тесты 5G во Львове перед запуском
Киевстар активировал спутниковый интернет Starlink на iPhone
Клиент-рекордсмен Uklon оставил 46 000 грн "на чай" таксистам, а самая длинная поездка достигла 1075 км — итоги 2025 года
MNP-абоненты lifecell смогут "заморозить" стоимость тарифа на 2 года
Сколько продержится связь в Украине в "тотальный" блэкаут? Отвечают Киевстар, Vodafone и lifecell
"Киевстар" обновит тарифы домашнего интернета с 6 января: что изменится?
lifecell ввел лимиты на входящие звонки за неуплату тарифа
Минфин опубликовал законопроект о 20% НДС для ФЛП — детали
"Дія.Підпис" обновился: теперь нужен физический паспорт и NFC
Фанат Fallout создал монитор воздушных тревог и отключений электричества в стиле Vault-Tec
"Киевстар" обновил условия срока действия номера: все тот же год, но последние 90 дней — звонки только на сервисные номера
Журналист приобрел новую eSIM от "Киевстар" с данными прошлой владелицы и подписками на "СВО" в Telegram
МВД запустило приложение 112 Ukraine для вызова экстренных служб при отсутствии мобильной связи
"Киевстар", Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров после жалоб украинцев на спам
Неверифицированные терминалы Starlink не будут работать в Украине, — Федоров
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить