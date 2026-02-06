"Киевстар" повышает цены в 7 тарифах с 1 марта: еще +50-90 грн

«Киевстар» запланировал новую волну повышения цен: с 1 марта вырастет стоимость сразу семи тарифов, однако «на замену» оператор предлагает дополнительные гигабайты в роуминге.
В каких тарифах обновляются цены?
Согласно информации украинского телеком-сообщества MZU — Мобильная связь Украины, с 1 марта изменения стоимости ожидают семь архивных тарифных планов «Киевстар».
- Смачний
- Київстар Комфорт 2018
- LOVE UA Базовий
- LOVE UA Свобода/Свобода 2022
- Безлім Соцмережі
- Без меж lite
- ТВІЙ Улюблений
Цена вырастет примерно на 50-90 грн, однако будет увеличено количество гигабайтов в роуминге в рамках услуги Roam Like At Home. Публичного пресс-релиза об изменениях тарифов от «Киевстар» не было, но все абоненты должны получить детали в SMS-сообщениях, начиная со следующей недели.
Ранее «Киевстар» представил новую линейку тарифов мобильной связи (только пакеты «Все разом» и минимальная цена в ₴370), пересмотрел тарифы домашнего интернета, а также обновил условия срока действия номера: все тот же год, но последние 90 дней — звонки только на сервисные номера.
Напомним, что собственные изменения в ценах ранее ввел Vodafone для тарифов Flexx GO и Flexx TOP (+50-100 грн), тогда как lifecell анонсировал лимиты на входящие звонки при неуплате тарифа.
