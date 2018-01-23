Acer анонсировала гибридный Chromebook Spin 11 и ещё пару устройств с Chrome OS

Компания Acer подготовила к выпуску несколько новых моделей устройств, работающих под управлением операционной системы Chrome OS.

Одной из новинок является гибридный ноутбук Chromebook под названием Spin 11. Эта модель выполнена в дизайне, позволяющем вращать дисплей на 360 градусов и трансформировать ноутбук в планшет. Ранее подобная модель была доступна для учебных заведений, а теперь купить устройство смогут и обычные потребители. Новый Chromebook Acer Spin 11 содержит сенсорный 11,6-дюймовый дисплей на базе матрицы IPS c разрешением 1366×768 точек. Аппарат может комплектоваться 2- или 4-ядерным процессором Celeron или Pentium, оперативной памятью объёмом 4 или 8 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 32 или 64 ГБ. Пользователям доступны два порта USB Type-C 3.1, два порта USB 3.0 и слот для карты памяти microSD. Длительность автономной работы заявлена на уровне 10 часов. Устройство обеспечивает доступ к магазину Google Play. Новый Acer Chromebook Spin 11 поступит в продажу в марте этого года по цене от $349.

Ещё одной новинкой стал традиционный ноутбук Chromebook 11 C732. Эта модель ориентирована на применение в образовательной сфере, корпус обеспечивает защиту в соответствии со стандартом IP41. Устройство имеет много вариантов конфигураций. Так, Acer Chromebook 11 C732 комплектуется 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1366×768 точек. Но на выбор предлагаются сенсорная панель на базе матрицы IPS, обычный дисплей на базе матрицы IPS и обычный дисплей на базе матрицы TN. Также система может включать 2- или 4-ядерный процессор Celeron и опциональный модуль связи LTE. Система включает два порта USB Type-C 3.1, два порта USB 3.0 и слот для карты памяти microSD. Цена базовой версии Acer Chromebook 11 C732 начинается с уровня $279,99, а за конфигурацию с сенсорным дисплеем предстоит заплатить от $299,99. Продажи стартуют в марте.

Также был анонсирован неттоп Chromebox CXI3. Его подробные технические характеристики пока не уточняются. Устройство может комплектоваться одним из процессоров Intel Core восьмого поколения, но конкретная модель чипа не называется. Новинка несёт на борту слот для установки карты памяти microSD, пять портов USB-A, один порт USB-C 3.1, видеовыход HDMI, сетевой порт Ethernet. В комплект поставки включается подставка для вертикального расположения на рабочей поверхности. Опционально можно заказать крепление VESA для размещения неттопа на задней панели монитора. Информация о конфигурации, цене и сроках начала продаж Acer Chromebox CXI3 пока не сообщается.

Источник: The Verge