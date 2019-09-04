Acer анонсировала игровое кресло Predator Thronos Air по цене… $14 тыс.





Компания Acer подготовила к выпуску новое игровое кресло Predator Thronos Air и продемонстрирует его на выставке IFA 2019, которая откроется через несколько дней в Берлине. Также для поклонников компании предлагаются и два новых игровых ноутбука.

Следует отметить, что данная новинка является упрощённой модификацией прошлогодней модели Thronos. Для удешевления устройства пришлось заменить моторизованный держатель монитора на регулируемый вручную. Прочие характеристики игрового кресла не претерпели существенных изменений. Оно позволяет установить три монитора для более глубокого погружения в игровой процесс. Столешница оснащена регулируемыми отсеками для клавиатуры и мыши, а также подставкой для ног.

Если предшественник предлагался по цене $20 тыс., то при покупке Predator Thronos Air можно существенно сэкономить, заплатив «всего лишь» $13999. Правда, к этой сумме ещё нужно будет добавить стоимость игрового компьютера, мониторов, периферии, так что стоимость такого игрового места вполне сможет конкурировать с ценой автомобиля. Продажи новинки стартуют в четвёртом квартале этого года.

Источник: The Verge