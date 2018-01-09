Acer показала на CES 2018 существенно обновленные ноутбуки Swift 7, Nitro 5 и Spin 3

Компания Acer приурочила обновление линейки ноутбуков Swift 7, Nitro 5 и Spin 3 к выставке CES 2018, которая в данный момент проходит в США.

Acer Swift 7, самый тонкий лэптоп в мире (по заверениям производителя), стал еще тоньше – теперь толщина корпуса составляет всего 8,98 мм. При этом модель получила более крупный сенсорный 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080p и защитой Gorilla Glass NBT, тогда как предшественник оснащался матрицей диагональю 13,3-дюйма.

Ноутбук получил достаточно мощную аппаратную платформу на основе процессоров Intel Core i7 седьмого поколения, дополненных 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. От полного заряда батареи неафишируемой емкости Acer Swift 7 может работать вплоть до 10 часов, чего достаточно для полного рабочего дня. Одной из самых интересных особенностей модели стал интегрированный 4G-модем со слотом для карт Nano SIM и поддержкой технологии eSIM, который дополняет привычный модуль Wi-Fi 802.11ac (2х2 MIMO).

Компания также представила обновленный 15,6-дюймовый игровой ноутбук Nitro 5, который получил последнее поколение процессоров AMD Ryzen и графику AMD Radeon RX560. Объем оперативной памяти и хранилища данных варьируется в зависимости от конфигурации и может составлять до 32 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ SSD соответственно. Данная модель не относится к наиболее ультимативным представителям своего класса, однако с учетом стартового ценника в районе $799 может стать отличным пропуском в мир мобильного гейминга.

Третьей новинкой стал трансформер Acer Spin 3, способный превращаться в ноутбук, планшет и мультимедийное устройство для творчества и потребления контента за счет 360-градусных шарниров. Модель оснащается 14-дюймовым (а не 15,6-дюймовым, как у предшественника) сенсорным IPS-экраном с Full HD разрешением, а также новейшей платформой на основе процессоров Intel Core восьмого поколения. Аккумулятор ноутбука рассчитан на 12 часов работы и развлечений.

Отметим, что обновленный Acer Swift 7 поступит в продажу в Украине в мае текущего года по цене от 59990 грн, тогда как модели Acer Spin 3 и Acer Nitro 5 появятся несколько позже по цене от 22990 грн.

Источник: The Verge