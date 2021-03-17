Activision Blizzard сокращает около 50 сотрудников из-за влияния COVID-19 на киберспортивные лиги

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Компания Activision Blizzard объявила об увольнении около 50 сотрудников из различных своих подразделений, занимающихся преимущественно массовыми мероприятиями и киберспортом. Эти сокращения проходят в рамках реструктуризации. Компания заявляет о влиянии пандемии COVID-19 как на жизнеспособность прямых трансляций для своих киберспортивных лиг, так и на изменение привычек у основной аудитории за последний год.

Согласно имеющейся информации, уволенные сотрудники получат выходное пособие в виде зарплаты за три месяца, медицинское страхование на следующие 12 месяцев и подарочную карту на сумму $200 для платформы Battle.net на ПК. Увольнения также коснулись некоторых сотрудников компании King, принадлежащей Activision, занимающейся разработкой мобильной игры Candy Crush.

Activision Blizzard управляет двумя крупными киберспортивными лигами для двух своих самых популярных франшиз: командного шутера Overwatch и серии Call of Duty. Перед пандемией в обеих лигах на 2020 год были запланированы глобальные мероприятия. Но из-за пандемии пришлось корректировать планы и переносить активности в онлайн-форму и внедрять удалённые состязания.

Хотя киберспортивный бизнес компании пострадал во время пандемии, основной бизнес Activision Blizzard продемонстрировал отличные результаты. В последнем квартальном финансовом отчёте указаны рекордные доходы за 2020 год, которые превзошли ожидания аналитиков. В основном, они обусловлены успехами Call of Duty и Warzone Battle Royale.

Источник: The Verge