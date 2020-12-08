Adobe выпустила ARM-версию Lightroom для Windows и macOS





Компания Adobe выпустила ARM-версию своего приложения для обработки фотографий Lightroom. Модификация для чипов ARM доступна для платформ macOS и Windows. Таким образом, последняя версия Lightroom является нативной для новых систем с процессорами Apple M1, а также для устройств с Windows 10 и процессорами Qualcomm.

В данном случае речь идёт о полном релизе, а не бета-версии. Adobe сделала новый Lightroom частью обычного установщика Creative Suite. Добавим, всего несколько недель назад вышла бета-версия Photoshop, которая поддерживает компьютеры Mac с чипом Apple M1 и Windows-устройства с процессорами ARM. При этом Photoshop до сих пор имеет статус бета-версии и не имеет ряда ключевых функций. В случае ARM-версии Lightroom доступны все функции и возможности, привычные для настольного приложения. Фактически, программа была портирована на ARM с сохранением всех функций.

Что интересно, данная ARM-версия является новой версией Lightroom. Пользователям традиционных систем с процессорами на базе архитектуры x86 предстоит подождать некоторое время, прежде чем эта новая версия станет доступна им. Точные сроки её выхода не сообщаются.

Adobe заявляет, что планирует продолжить оптимизацию своих продуктов для устройств с процессорами ARM в будущих релизах. Потому следует ожидать появления и других приложений Creative Suite с поддержкой ARM.

Источник: The Verge