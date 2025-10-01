Новости Софт 01.10.2025 comment views icon

Adobe выпустила видеоредактор Premiere на iOS — бесплатно, но с нюансами

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Adobe випустила відеоредактор Premiere на iOS — безплатно, але з нюансами

Adobe впервые перенесла свой флагманский видеоредактор Premiere на iOS, который предлагает профессиональные инструменты монтажа. Приложение бесплатное, но не без нюансов.

Adobe решила догонять современные форматы и перейти на мобильную версию, где «крутятся» деньги и просмотры. Компания перестает игнорировать популярность роликов формата TikTok, поэтому представила свое приложение — пока только для пользователей iPhone и iPad. Когда появится версия Premiere на Android неизвестно. Сейчас она находится в разработке.

На смартфонах и планшетах теперь доступна настоящая монтажная шкала с дорожками для видео, аудио и текста — как в десктопной версии Premiere. Можно легко обрезать клипы, добавлять звук, синхронизировать субтитры и пользоваться бесплатной библиотекой эффектов и графики.

Adobe випустила відеоредактор Premiere на iOS — безплатно, але з нюансами
Пример монтажа в Adobe Premiere для iOS

Готовое видео экспортируется в 4K HDR и мгновенно публикуется на TikTok, YouTube или Instagram. А если нужно продолжить работу на компьютере — проект открывается на ПК без всяких конвертаций.

Adobe делает ставку на встроенные инструменты с ИИ. В мобильном Premiere появилась возможность автоматически добавлять субтитры, которые можно стилизовать. А речь можно улучшать — голос звучит четко, шум исчезает. Вместе с тем платформу Firefly AI интегрировали внутрь для создания наклеек, фонов, изображений и звуковые эффекты и тому подобное.

Adobe випустила відеоредактор Premiere на iOS — безплатно, але з нюансами
Стилизация наклеек и текста в Adobe Premiere для iOS

Если посмотреть на интерфейс, то он не перегружен лишними элементами. Adobe учла особенности iOS, чтобы пользование было удобным и плавным даже для новых юзеров. Так же как в начале года компания выпустила новую программу Photoshop для iPhone с генеративным ИИ, а потом начала тестировать ее на Android.

Adobe випустила відеоредактор Premiere на iOS — безплатно, але з нюансами
Изменение аудиодорожек благодаря ИИ в Adobe Premiere для iOS

И тут мы подбираемся к нюансам: мобильная версия в целом бесплатная, но за дополнительные возможности придется заплатить. Например, генеративные кредиты ИИ и расширенное облачное хранилище Creative Cloud не доступны автоматически. Для сравнения Premiere Pro для Mac и ПК стоит $23 в месяц.

Кроме того, если помните Premiere Rush — появление Premiere на iOS означает постепенный отход от этого приложения. Упрощенный редактор останется доступным только на уже установленных устройствах и будет полностью закрыт 30 сентября 2026 года.

Источник: MacRumors

Популярные новости

arrow left
arrow right
Ждал миллион, а получил $1000: Apple "скромно" отблагодарила разработчика, который нашел критическую ошибку в iOS
WhatsApp добавил встроенный переводчик сообщений на iPhone и Android, украинский — только для iOS
Гаджетами на iOS теперь можно управлять мысленно
Netflix завершил съемки "Ведьмака" — они длились 7 лет
Робопаук Шарлотта будет печатать новый дом ежедневно, даже на Луне
Apple iPad Pro M5 распакован и протестирован до релиза — это снова сделали россияне
Steam рассчитывает региональные цены игр по курсу 2022 года, иногда реальная стоимость "меньше на 20-30%"
Amazon представила новые Kindle Scribe — три ридера с ИИ и версией "в цвете" за $630
NASA: Земля темнеет, дополнительное потепление наиболее ощутит северное полушарие
Microsoft развернула Windows 11 25H2: быстрое обновление и новые ошибки, исправления уже на подходе
OpenAI запустила ИИ-модель Sora 2 — генерирует видео до 10 секунд, с "реальной физикой" и звуком
Самые интересные новые фильмы октября 2025 года
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить