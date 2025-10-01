Adobe выпустила видеоредактор Premiere на iOS — бесплатно, но с нюансами

Adobe впервые перенесла свой флагманский видеоредактор Premiere на iOS, который предлагает профессиональные инструменты монтажа. Приложение бесплатное, но не без нюансов.

Adobe решила догонять современные форматы и перейти на мобильную версию, где «крутятся» деньги и просмотры. Компания перестает игнорировать популярность роликов формата TikTok, поэтому представила свое приложение — пока только для пользователей iPhone и iPad. Когда появится версия Premiere на Android неизвестно. Сейчас она находится в разработке.

На смартфонах и планшетах теперь доступна настоящая монтажная шкала с дорожками для видео, аудио и текста — как в десктопной версии Premiere. Можно легко обрезать клипы, добавлять звук, синхронизировать субтитры и пользоваться бесплатной библиотекой эффектов и графики.

Готовое видео экспортируется в 4K HDR и мгновенно публикуется на TikTok, YouTube или Instagram. А если нужно продолжить работу на компьютере — проект открывается на ПК без всяких конвертаций.

Adobe делает ставку на встроенные инструменты с ИИ. В мобильном Premiere появилась возможность автоматически добавлять субтитры, которые можно стилизовать. А речь можно улучшать — голос звучит четко, шум исчезает. Вместе с тем платформу Firefly AI интегрировали внутрь для создания наклеек, фонов, изображений и звуковые эффекты и тому подобное.

Если посмотреть на интерфейс, то он не перегружен лишними элементами. Adobe учла особенности iOS, чтобы пользование было удобным и плавным даже для новых юзеров. Так же как в начале года компания выпустила новую программу Photoshop для iPhone с генеративным ИИ, а потом начала тестировать ее на Android.

И тут мы подбираемся к нюансам: мобильная версия в целом бесплатная, но за дополнительные возможности придется заплатить. Например, генеративные кредиты ИИ и расширенное облачное хранилище Creative Cloud не доступны автоматически. Для сравнения Premiere Pro для Mac и ПК стоит $23 в месяц.

Кроме того, если помните Premiere Rush — появление Premiere на iOS означает постепенный отход от этого приложения. Упрощенный редактор останется доступным только на уже установленных устройствах и будет полностью закрыт 30 сентября 2026 года.

