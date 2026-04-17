Netflix меняет формат: в приложении появится вертикальная лента и "умные" рекомендации

Netflix запускает вертикальную ленту и рекомендации на основе ИИ / TechCrunch

Стриминговый гигант Netflix объявил о масштабном обновлении своего мобильного интерфейса. Главной новацией станет внедрение вертикальной ленты видео, которая по формату напоминает TikTok или YouTube Shorts.


Новый функционал позволит пользователям просматривать короткие отрывки из фильмов и сериалов в вертикальном формате. Это решение направлено на то, чтобы сделать поиск контента более «удобным для перекуса» (snackable) и привлечь аудиторию, которая привыкла к быстрому потреблению медиа на смартфонах.

Кроме визуальных изменений, Netflix интегрирует в систему новые алгоритмы генеративного искусственного интеллекта. ИИ будет анализировать не только историю просмотров, но и то, на каких именно фрагментах в вертикальной ленте пользователь задерживает внимание. Это поможет создавать максимально точные персональные подборки.

Важной частью обновления станет развитие функции «Moments». Пользователи смогут не только сохранять любимые сцены, но и делиться ими непосредственно в новой ленте. Таким образом, Netflix планирует превратить приложение в подобие социальной сети для киноманов.


Представители компании отмечают, что такой подход поможет решить проблему «паралича выбора», когда зрители тратят слишком много времени на пролистывание каталога. Теперь система будет предлагать наиболее релевантные моменты, которые помогут быстрее принять решение о просмотре.

Внедрение новых функций начнется уже в конце этого месяца для пользователей iOS и Android. Сначала обновление появится в США и некоторых странах Европы, а затем станет доступным для всего мира.

Этот шаг подчеркивает стремление Netflix адаптироваться к современным трендам потребления контента. Компания продолжает экспериментировать с форматами, пытаясь удержать лидерство на рынке стриминговых сервисов в условиях растущей конкуренции со стороны коротких видеоплатформ.

Источник: TechCrunch

Що думаєте про цю статтю?
