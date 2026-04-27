Будущий генеральный директор Apple Джон Тернус на прошлой неделе провел внутренний таун-холл с командой компании. Журналист Bloomberg Марк Гурман в своем newsletter Power On от 26 апреля опубликовал несколько цитат Тернуса с этой встречи — в частности относительно направления развития сервисного бизнеса Apple.





Тернус признался, что с восторгом наблюдал за ростом сервисов изнутри компании. Он описал свой типичный день как непрерывное использование Apple Music, Apple Pay, iCloud и Apple TV+. Отдельно он выделил Apple Pay как пример того, как Apple сочетает железо, программное обеспечение и сервис в одном продукте.

По словам Тернуса, именно в этой точке пересечения он видит больше всего возможностей для будущего роста. «Я думаю, здесь еще так много возможностей», — процитировал его Гурман. Новых конкретных продуктов или сервисов Тернус не анонсировал.

Контекст важен: Тернус всю свою карьерную жизнь в Apple провел в хардварной ветке компании — он отвечал за разработку iPhone, iPad и Mac. К сервисному направлению он не имел прямого отношения. Именно поэтому публичное подтверждение приоритета сервисов от нового CEO — сигнал для внутренних команд, что смена лидерства не означает смены курса.

Тим Кук, чья эра в Apple официально завершается, выстроил сервисное подразделение с практически нуля. Сегодня оно генерирует более $100 млрд в год и обеспечивает Apple стабильным recurring-доходом независимо от циклов обновления устройств. Apple Music, iCloud, App Store, Apple TV+ и Apple Pay входят в этот пакет.





Тернус официально станет CEO Apple в ближайшее время — детали передачи полномочий от Кука еще не объявлены публично. Его первый публичный продукт в новой роли, по данным Гурмана, — складной iPhone, релиз которого ожидается во второй половине 2026 года.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: 9to5Mac