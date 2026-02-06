AirDrop для всех: Google расширит обмен файлами с iPhone на "многие" Android-смартфоны

В Google подтвердили расширение совместимости функций Quick Share и AirDrop для всех Android-смартфонов уже в этом году.





В прошлом году функцию Quick Share в Android сделали совместимой с AirDrop от Apple, однако она была доступна только на смартфонах серии Pixel 10. В Google не стали привязывать совместимость с AirDrop к системному компоненту. Вместо этого расширение Quick Share превратили в полноценный APK-файл с собственной страницей в Play Store. Во время выступления на брифинге в офисе Google в Тайбэе вице-президент по разработке платформы Android Эрик Кей подтвердил, что в этом году совместимость с AirDrop будет расширена на все смартфоны Android.

«В прошлом году мы запустили функцию совместимости AirDrop. В 2026 году мы планируем расширить ее поддержку на гораздо большее количество устройств. Мы потратили много времени и сил, чтобы убедиться, что можем создать продукт, совместимый не только с iPhone, но и с iPad и MacBook. Теперь, когда мы это доказали, мы работаем с нашими партнерами над расширением его использования на остальную экосистему, и в ближайшее время вас ждут интересные анонсы», — отметил Эрик Кей.

В Google пока не называют конкретные устройства и партнеров. Сейчас только компания Nothing подтвердила, что работает над интеграцией этой функции в свои смартфоны. Тем временем в Qualcomm намекнули, что также работают над поддержкой совместимости с AirDrop в смартфонах с процессорами Snapdragon.





Кей также отметил, что Google работает над упрощением перехода на Android с iPhone. По его словам, продолжается работа над упрощением переноса данных для тех, кто решит перейти с iOS на Android и убедиться, что у них сохранились все данные с предыдущей ОС.

Мы писали, что совместимость с Apple AirDrop ломает Wi-Fi на Pixel 10. Между тем в сети нашли сайт Bugs Apple Loves, посвященный багам iOS и macOS, которые компания не исправляет годами. Энтузиасты подсчитали, сколько времени и денег пользователи на этом теряют.

Источник: Android Authority