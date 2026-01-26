AirDrop и компания: разработчики создали сайт с багами, которые Apple игнорирует годами

В сети нашли сайт Bugs Apple Loves, посвященный багам iOS и macOS, которые компания не исправляет годами. Энтузиасты подсчитали, сколько времени и денег пользователи на этом теряют.

Главная страница с иронией встречает фразой «Почему Apple так долго это не делает?». Счетчик показывает, что якобы «32,1 млн лет пользовательского времени ежегодно тратится впустую». На сайте попытались не просто перечислять баги, а показать их масштаб в цифрах. Каждая проблема сопровождается не только подсчетами убытков клиентов, но и приблизительным временем исправления ошибки со стороны Apple. Однако они могут выглядеть преувеличенными и ниже будет объяснение почему.

Первой в списке идет проблема с поиском в Apple Mail. Он часто не находит письма по теме, имени отправителя или тексту, хотя тот же запрос в Gmail работает адекватно. На странице даже приводят цифры, что якобы «4200 лет тратятся ежедневно» и нанесен «$406,3 млрд убытков». На сайте пишут, что компания могла бы исправить баг за 320 часов, но «каждую секунду теряется еще 429,5 часов человеческого времени».

Авторы сайта объясняют, что их цифры это лишь расчеты. Пользователь может сам менять параметры и смотреть, как это влияет на результат. Например, можно задать, какой процент владельцев Apple пользуется Mail, сколько из них сталкивается с багом и как часто они пользуются поиском. В примере брали такие данные: 10% пользователей Apple пользуются Mail, 90% из них имеют проблемы и делают поиск десять раз в день. При таких условиях сайт показывает уже более триллиона долларов «убытков».

Кроме почты, энтузиасты напомнили о других проблемах. Например, новый баг с фейковыми закругленными окнами в macOS, который до сих пор не имеет нормального решения. Там же упоминается медленная работа AirDrop при поиске устройств поблизости, постоянные сбои с «бесконечной» индексацией Spotlight и неудобное выделение текста в iOS.

Все эти баги подаются как примеры того, что ежедневно раздражает пользователей. При этом сайт не утверждает, что его цифры точны. Сам проект скорее способ привлечь внимание к системным мелочам, которые компания либо не считает проблемой, либо сознательно откладывает.

