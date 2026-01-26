Новости Устройства 26.01.2026 comment views icon

AirDrop и компания: разработчики создали сайт с багами, которые Apple игнорирует годами

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

AirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує "довгі" роки

В сети нашли сайт Bugs Apple Loves, посвященный багам iOS и macOS, которые компания не исправляет годами. Энтузиасты подсчитали, сколько времени и денег пользователи на этом теряют.

Главная страница с иронией встречает фразой «Почему Apple так долго это не делает?». Счетчик показывает, что якобы «32,1 млн лет пользовательского времени ежегодно тратится впустую». На сайте попытались не просто перечислять баги, а показать их масштаб в цифрах. Каждая проблема сопровождается не только подсчетами убытков клиентов, но и приблизительным временем исправления ошибки со стороны Apple. Однако они могут выглядеть преувеличенными и ниже будет объяснение почему.

AirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує "довгі" роки
Главная сайта Bugs Apple Loves

Первой в списке идет проблема с поиском в Apple Mail. Он часто не находит письма по теме, имени отправителя или тексту, хотя тот же запрос в Gmail работает адекватно. На странице даже приводят цифры, что якобы «4200 лет тратятся ежедневно» и нанесен «$406,3 млрд убытков». На сайте пишут, что компания могла бы исправить баг за 320 часов, но «каждую секунду теряется еще 429,5 часов человеческого времени».

AirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує "довгі" рокиAirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує "довгі" роки

Авторы сайта объясняют, что их цифры это лишь расчеты. Пользователь может сам менять параметры и смотреть, как это влияет на результат. Например, можно задать, какой процент владельцев Apple пользуется Mail, сколько из них сталкивается с багом и как часто они пользуются поиском. В примере брали такие данные: 10% пользователей Apple пользуются Mail, 90% из них имеют проблемы и делают поиск десять раз в день. При таких условиях сайт показывает уже более триллиона долларов «убытков».

Кроме почты, энтузиасты напомнили о других проблемах. Например, новый баг с фейковыми закругленными окнами в macOS, который до сих пор не имеет нормального решения. Там же упоминается медленная работа AirDrop при поиске устройств поблизости, постоянные сбои с «бесконечной» индексацией Spotlight и неудобное выделение текста в iOS.

AirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує "довгі" рокиAirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує "довгі" рокиAirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує "довгі" рокиAirDrop і компанія: розробники створили сайт із багами, які Apple ігнорує "довгі" роки

Все эти баги подаются как примеры того, что ежедневно раздражает пользователей. При этом сайт не утверждает, что его цифры точны. Сам проект скорее способ привлечь внимание к системным мелочам, которые компания либо не считает проблемой, либо сознательно откладывает.

Источник: Gigazine

Популярные новости

arrow left
arrow right
На Apple iPhone 17 Pro Max установили iPadOS — он получил аналог DeX от Samsung
Рост несмотря на дефицит: рынок ПК увеличился почти на 10% за год
Что известно об Apple iPhone 18: размеры дисплеев, Face ID под экраном и новый график презентаций
Apple ввела штрафы для ритейлеров из Индии, которые поставляют iPhone по "серым" каналам в рф
Антирекорд для Apple: на iOS 26 перешли лишь 15% владельцев iPhone
Apple Podcasts настойчиво предлагает религиозные подкасты с вредоносными ссылками
Стоимость памяти Apple iPhone 17 вырастет на 230% в 2026 году — возможно подорожание
Apple, как так? Будущий недорогой MacBook "засветился" с процессором A15 Bionic
Apple ждет редизайн: автор Liquid Glass и преемник Джони Айва уходит в Meta после 10 лет работы
Apple iPhone Fold на финальной стадии перед производством и будет стоить как два 17 Pro Max, — инсайдеры
Более $500 тыс.: на аукционе к 50-летию Apple продают первую плату и первый чек компании
Apple сделала себя "коллектором долгов" в обновленной сделке для разработчиков App Store
Создатель сериала "Плюрибус" раскрыл оригинальный финал для Кэрол и Манусоса
Samsung Wide Fold: аналог еще невыпущенного iPhone Fold от главного конкурента
Владелец MacBook Pro 2018 года бесплатно получил от Apple модель с M4 Max за более чем $4000
Apple Intelligence пройдет "коммунистический" тест из 2000 вопросов для запуска в Китае
Apple Pin: компания готовит ИИ-гаджет в формате AirTag, с камерами и микрофонами
Прогресс наглядно: эмулятор Apple Macintosh 68K работает на копеечном чипе интернета вещей
Apple подтвердила новую Siri на Gemini — Илон Маск уже отреагировал
Провал Siri и Intelligence: Apple отправляет на пенсию главу подразделения ИИ
Не баг, а фича: Apple намеренно удалила ночной режим в iPhone 17 Pro
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить