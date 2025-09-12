"Живой" перевод на AirPods будет недоступен в ЕС

Apple заявила, что функция «живого перевода» в AirPods не будет работать для пользователей в ЕС. Ограничения будут действовать даже если человек физически не находится в ЕС, потому что его Apple ID был зарегистрирован в регионе.

Кроме аудиосюрпризов к AirPods добавляется давление местных законов. В ЕС правила требуют, чтобы сервисы были максимально прозрачны и безопасны для пользователей. Регуляторы могут требовать от Apple доказательств, что Live Translation соответствует этим правилам, прежде чем дать «зеленый свет». Но пока такой сценарий под вопросом, поскольку на сайте Apple четко сказано, что функция не поддерживается в европейском регионе.

«Живой перевод» представили вместе с AirPods Pro 3 на большой презентации, где показали iPhone 17 и другую технику. Однако функция будет работать не только на новых наушниках, но и на AirPods 4 с шумодавом и на AirPods Pro 2. Она позволяет пользователю говорить в наушниках, пока перевод будет показан на экране iPhone или озвучен для собеседника. Если второй собеседник тоже в совместимых AirPods — ещё удобнее: шумодав приглушает его голос, чтобы слышать переведённый вариант.

Чтобы запустить функцию, надо иметь свежую прошивку для AirPods, а также iPhone 15 Pro или новее с iOS 26. Apple проводила бета-тесты одновременно с тестированием новой iOS, финальная прошивка которой должна выйти 15 сентября.

На старте переводчик понимает английский, французский, немецкий, испанский и бразильский португальский. До конца года подтянут итальянский, японский, корейский и китайский (упрощенный). Разблокируют ли функцию в Европе — неизвестно. Apple пока держит паузу.

Источник: Apple