Valve снова отложила выпуск Steam Machine: выйдет ли консоль в этом году?

Valve уже не уверена в том, что обещанная еще в прошлом году Steam Machine выйдет даже в этом году.





В посте «Выводы года», опубликованном в Steam, компания выражает откровенное сомнение в том, что сможет выпустить консоль в обещанные ранее сроки. Valve ссылается на дефицит памяти и накопителей, что создает определенные проблемы с производством, ограничиваясь обещанием обнародовать обновления сразу после определения дальнейших планов.

Еще в феврале Valve подтверждала, что в планах выпуск Steam Machine в первой половине этого года, не называя при этом ни цены, ни сроков. Последнее обновление, однако, опровергает планы по выпуску консоли в первом полугодии этого года.

Вероятно, что в компании не могут подтвердить цену, которая меняется каждую неделю. Дефицит памяти провоцирует постоянное повышение стоимости устройства. Позже в комментарии The Verge представители Valve заявили, что Steam Machine, Steam Frame и Steam Controller появятся в этом году, снова не назвав сроков.





Ранее мы писали, что Valve подтвердила откладывание выпуска Steam Machine в связи с дефицитом и повышением цен на память Стоимость и доступность «не-консоли» Steam Machine от Valve до сих пор интригуют, но некоторые магазины уже теряют терпение.

Кроме этого Valve пытается убедить разработчиков интерфейса, HDMI Forum, разрешить поддержку HDMI 2.1 с открытым исходным кодом в Linux и на Steam Machine. Valve уверяет в поддержке Steam Machine игр 4K / 60 FPS в Steam Machine. Тест SteamOS с видеокартой, похожей на ту, что будет в «паровой машине», подтверждает мнение скептиков.

Источник: The Verge