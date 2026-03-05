banner
Сорвал джекпот: пользователь Reddit заплатил Amazon $100 за возвращенные товары, а получил DDR5 на $8000

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Пользователь с Reddit u/Apprehensive-Dig2898 заявил, что заплатив $100 за возвращенные товары на Amazon, взамен получил 40 упакованных модулей оперативной памяти Kingston Fury Beast DDR5-5600 на 16 ГБ.


Отмечается, что общая стоимость полученных модулей памяти, которые работают на частоте 5600 МТ/с, составляет от $8000 до $10 000. Пользователь опубликовал фотки с коробками, доверху наполненными Kingston Fury Beast DDR5-5600. Он заявил, что «сорвал джекпот», использовав паллеты с возвращенными товарами Amazon.

Эта функция на Amazon предусматривает торговлю товарами, возвращенными предыдущими покупателями или излишками со склада. Надеясь найти что-то ценное, люди покупают их на вес или партиями. u/Apprehensive-Dig2898 приобрел товаров на 25 кг по $4 за каждый в общей сложности на $100. В посылке он внезапно обнаружил не хлам, а целую партию модулей оперативной памяти Kingston Fury Beast DDR5 16 ГБ.

В данный момент каждый такой модуль Kingston Fury DDR5 на 16 ГБ продается на Amazon за $209 (5200 МТ/с) и за $251 (5600 МТ/с). Так что пользователю, если это действительно правдивая история, невероятно повезло. В таких паллетах может быть что угодно, старая техника, одежда, чехлы для телефонов, поэтому сам процесс покупки довольно рискованный. Там можно встретить совсем бессмысленные вещи или контрафактную продукцию.


В частности, некоторые пользователи Reddit сообщали о получении DDR4 замаскированной под DDR5. В то же время некоторые другие пользователи подвергли сомнению историю u/Apprehensive-Dig2898, тогда как другие бросились покупать такие паллеты, надеясь найти что-то полезное.

Ранее мы писали, что пользователь Reddit с ником u/AccomplishedFan8690 поделился историей, которая для любого ПК-энтузиаста звучит как выигрыш в лотерею. Он заказал онлайн один комплект оперативной памяти Corsair 32GB DDR5-6000 за $300, но вместо одного набора получил целую коробку. Как произошла ошибка — неизвестно. Впрочем, подобные случаи случаются. Ранее клиент Samsung заказал два SSD 9100 Pro, а получил 20.

Геймер-щасливчик знайшов «скарб» у материнській платі з eBay: $50 «окупились» чотирма SSD на $1500

Источник: NotebookCheck; Reddit

