Amazon Prime Video теперь предлагает Dolby Vision и Atmos только за доплату в $2,99/месяц

На данный момент видео- и аудиотехнологии Dolby доступны в тарифе без рекламы.

Amazon официально подтвердила, что стандартная подписка на Prime Video не включает Dolby Vision и Atmos. 29 января компания запустила рекламу на сервисе — избавиться от нее можно за $2,99/месяц (эти средства также оплачивают поддержку технологии объемного звучания и воспроизведения видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR) — в противном случае функция не будет доступна).

В компании причины удаления не объяснили, но поскольку Dolby взимает лицензионные сборы за Dolby Vision и Dolby Atmos, Android Authority предполагает, что Amazon, возможно, захочет избежать оплаты на более низком уровне подписки. Вместо этого компания может продвигать HDR10+ как открытый и бесплатный стандарт.

Изначально Amazon Prime Video была доступна как часть общей подписки на Amazon Prime (цена $15 в месяц или $139 в год в США). Сейчас компания предлагает и отдельную подписку на стриминговый сервис — за $8,99 в месяц в США, поэтому можно говорить о 28% повышении цены.

Ранее тарифы с рекламой запустили Netflix і Disney+, и сейчас Apple TV+ остается единственной крупной стриминговой платформой, которая использует чистую модель подписки.

Кстати, Amazon из-за запуска рекламы уже получила групповой иск на $5 млн, в котором утверждается, что компания нарушила условия контракта и законы о защите прав потребителей. Сейчас у Prime Video — более 100 млн подписчиков.