banner
Новости Кино 25.04.2026

Создатели "Экспансия" готовят новую космическую сагу для Prime Video — и она базируется на библейском сюжете

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Творці "Простір" готують нову космічну сагу для Prime Video — і вона базується на біблійному сюжеті

Команда, которая стояла за одним из самых сильных научно-фантастических сериалов последних лет — «Экспансия» — берется за новый проект. На этот раз речь об экранизации книжной серии «Война пленного» / The Captive’s War, которая, что интересно, вдохновлена библейской историей.


Основой для сериала станут книги авторов Дэниел Абрахам и Тай Франк — именно они создали и цикл «Экспансия» под псевдонимом Джеймс С. А. Кори. Важно, что оба автора выступают исполнительными продюсерами нового сериала, а это повышает шансы на точную адаптацию первоисточника.

К проекту также присоединились знакомые имена. Шоураннером стал Нарен Шанкар, а режиссером — Брек Айснер, которые уже работали над сериалом «Экспансия». Такой состав команды намекает, что новый кинорассказ не будет экспериментом «вслепую».

Сюжет «Война пленного» — с библейскими корнями

Серия «Война пленного» в значительной степени опирается на Книгу пророка Даниила. По словам Тая Франко, идея возникла как научно-фантастическое переосмысление этой истории. Его заинтересовал парадокс: человек теряет дом и культуру, но вынужден работать на тех, кто это разрушил.


Дэниел Абрахам добавляет еще один пласт. Он сравнивает историю не только с библейским текстом, но и с «1984» Джорджа Оруэлла. Речь идет о жизни внутри авторитарной системы, где человек пытается сохранить собственную идентичность, даже будучи полностью подконтрольным империи.

В отличие от «Пространства», который делал ставку на более «приземленную» научную фантастику и фокусировался на людях, «Война пленного» смещает центр внимания. Здесь ключевую роль играют не-человеческие цивилизации и их взгляд на человечество.

Авторы сознательно отказались от классического сценария масштабной войны людей и пришельцев. Вместо этого история исследует другой тип противостояния — тихое, невзрачное сопротивление. Не героическое и громкое, а сложное и глубоко человечное.

Еще одно отличие заключается в общем тоне. Если «Экспансия» сравнивают с работами Артура Кларка, Альфреда Бестера и Ларри Нивен, то новый проект ближе к масштабным идеям вроде «Дюна» или «Левая рука тьмы». Это означает более далекий во времени мир и значительно более широкую философскую рамку.

Спецпроекты
Новый сериал от создателей «Пространства» выглядит как попытка сделать шаг дальше: меньше космических баталий, больше идей о власти, идентичности и выживании. Если команда сохранит баланс, как в предыдущем проекте, Prime Video может получить еще одну сильную научно-фантастическую историю — но уже совсем другого масштаба.

«Укрытие» / Silo 3 сезон получил тизер и дату выхода: новые подробности сюжета

Источник: screenrant

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить