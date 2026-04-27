Николас Кейдж развязывает гангстерскую войну в духе 1930-х в трейлере сериала "Паук-нуар" / Spider-Noir

Новый трейлер сериала «Паук-нуар» показывает масштаб конфликта, которого от него не ожидали: Бен Релли оказывается между несколькими преступными группировками сразу, и не все из них — люди.





Amazon MGM Studios представила трейлер на CCXP Mexico — сразу в двух версиях: черно-белой и цветной. Премьера запланирована на 25 мая на MGM+, после чего сериал получит глобальный релиз на Prime Video.

В новом материале больше внимания получают злодеи. Сильвермейн в исполнении Брендана Глисона — далеко не единственная угроза для героя: рядом с ним появляются Тумбстоун, Мегаватт и Песчаный человек в исполнении Абрахама Популы, Эндрю Льюиса Колдуэлла и Джека Хастона соответственно.

Параллельно раскрывается внутреннее состояние Бена Релли — герой еще не оправился после потери близкого человека. Горорные элементы тоже больше на переднем плане: армия пауков и мутация в человека-паука обещают сериалу выразительную темную атмосферу. Отдельной линией проходят отношения между Кейджем и Кэт Харди в исполнении Ли Цзюнь Ли.





Действие разворачивается в альтернативной вселенной 1930-х годов, где герой фигурирует под именем Паук, а не Человек-паук. Причину имени Бен Релли шоуранеры держат в тайне — по словам Фила Лорда, объяснение есть в самом сериале. Шоураннер Орен Узиэль также намекнул, что жанр нуарного детектива открывает множество возможностей для продолжения:

«Нужен лишь стук в дверь офиса — и новое дело уже здесь.»

Amazon предлагает зрителям два варианта просмотра: цветной формат или черно-белый — для полного погружения в атмосферу нуара. Это первый живой сериал о Человеке-пауке за несколько десятилетий — предыдущий выходил еще в 1979 году в Японии.

