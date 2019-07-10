Amazon разрабатывает бесплатную MMO во вселенной «Властелина колец»





Подразделение Amazon Game Studios анонсировало свой новый проект – многопользовательскую онлайн-игру «Властелин колец». Разработка осуществляется сотрудничестве с Leyou. Это будет бесплатная игра для ПК и консолей.

Фактически игра была анонсирована в прошлом году студией Athlon Games, которая принадлежит Leyou. В то время говорилось, что Athlon Games работает совместно с неназванным «партнёром-разработчиком», который сегодня был назван – Amazon Game Studios.

Как сообщалось во время предыдущего анонса, действие игры будет происходить «задолго» до событий, описанных в книгах Дж. Р.Р. Толкина «Властелин Колец». Так что увидеть Фродо, Арагорна и других известных персонажей не удастся. Игрокам будут доступны новые места и персонажи. Это перекликается с намерением Amazon снять сериал по миру «Властелина колец», события которого также развернутся в Средиземье задолго до сюжета книг Дж. Р.Р. Толкина. Вместе с тем, по данным Amazon, сериал и игра разрабатываются отдельно и не связаны между собой.

Пока нет подробностей относительно того, когда Amazon планирует выпустить новую онлайн-игру во вселенной «Властелина колец» или на каких консолях она будет доступна.

Источник: The Verge