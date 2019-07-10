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Amazon разрабатывает бесплатную MMO во вселенной «Властелина колец»

Amazon разрабатывает бесплатную MMO во вселенной «Властелина колец»

Amazon разрабатывает бесплатную MMO во вселенной «Властелина колец»


Подразделение Amazon Game Studios анонсировало свой новый проект – многопользовательскую онлайн-игру «Властелин колец». Разработка осуществляется  сотрудничестве с Leyou. Это будет бесплатная игра для ПК и консолей.

Фактически игра была анонсирована в прошлом году студией Athlon Games, которая принадлежит Leyou. В то время говорилось, что Athlon Games работает совместно с неназванным «партнёром-разработчиком», который сегодня был назван – Amazon Game Studios.

Как сообщалось во время предыдущего анонса, действие игры будет происходить «задолго» до событий, описанных в книгах Дж. Р.Р. Толкина «Властелин Колец». Так что увидеть Фродо, Арагорна и других известных персонажей не удастся. Игрокам будут доступны новые места и персонажи. Это перекликается с намерением Amazon снять сериал по миру «Властелина колец», события которого также развернутся в Средиземье задолго до сюжета книг Дж. Р.Р. Толкина. Вместе с тем, по данным Amazon, сериал и игра разрабатываются отдельно и не связаны между собой.

Пока нет подробностей относительно того, когда Amazon планирует выпустить новую онлайн-игру во вселенной «Властелина колец» или на каких консолях она будет доступна.

Источник: The Verge

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