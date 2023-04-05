Amazon увольняет более 100 сотрудников из своих игровых подразделений

В Amazon продолжается волна сокращений персонала. В дополнение к недавнему увольнению 18 тыс. сотрудников, за которыми последовало очередное увольнение 9 тыс. человек, теперь без работы останутся ещё более «чуть более» 100 сотрудников игровых подразделений. Это следует из внутренней записки вице-президента игрового направления Amazon Кристофа Хартманна.

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Сокращения затронут Prime Gaming, Game Growth и студию Amazon Games в Сан-Диего. Кроме того, Amazon перенаправляет сотрудников на проекты, которые соответствуют ее «стратегической цели», говорит руководитель. По имеющейся информации, в Amazon Games насчитывалось более 1000 сотрудников. Таким образом, речь идёт о сокращении примерно 10% персонала.

Вместе с тем Хартманн сообщил, что команды в Ирвине (разрабатывает онлайн-RPG New World) и Монреале (работает над необъявленным проектом) будут продолжать расти. Издательские усилия Amazon также будут расширяться. Уволенные сотрудники уже уведомлены и получат выходное пособие, пособия по болезни и оплаченное время для поиска новой работы.

Компания не уточнила причины увольнений. В своей записке Хартманн говорит, что сокращения произошли после того, как Amazon сопоставила свои текущие проекты со своими «долгосрочными целями».

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Пока что усилия Amazon по разработке игр не увенчались успехом. Сейчас компания предлагает только игру New World, запуск которой сопровождался проблемами и переносами. Бесплатный шутер Crucible был закрыт через несколько месяцев после начала закрытого бета-тестирования. Джон Смедли, ветеран Sony Online Entertainment, 6 лет руководивший студией Amazon Games в Сан-Диего, заявил в январе, что покинет компанию после переходного периода.

Источник: Engedget