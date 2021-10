Релизная версия игры New World снова выводит из строя видеокарты и изобилует другими проблемами

Во время периода бета-теста игра New World огорчила некоторых владельцев видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090 тем фактом, что просто выводила устройства из строя. Чаще всего на проблему жаловались владельцы видеокарт производства EVGA. После этого разработчики игры заявили, что устранили причину перегрева видеокарт, ограничив частоту кадров в меню, а компания EVGA после проведения собственного расследования пришла к выводу, что причиной выхода из строя видеокарт стала некачественная пайка. Однако после релиза финальной игры проблема снова повторилась, причём, с большими масштабами.

Lmao this @playnewworld game just fried my 3090.

На различных площадках и форумах начали появляться сообщения игроков, в которых говорится, что New World снова «поджаривает» видеокарты. Во многих случаях проблема проявляется примерно через 30 минут игры.

New World just fried my 3080…do I need to upload a new dxdiag for insider access even tho I’ve been invited already? Back on my 2060 @HaloSupport @Halo 🙁

На этот раз страдают не только владельцы топовых устройств GeForce RTX 3090, но и моделей попроще, таких как GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3060 и др.

Feel bad for a friend of mine. Was looking forward to New World for months, deals with all of the queue issues today and never gets to play, and then the game crashes while he's in the queue and bricks his pc. Fried some of the RAM slots on his mother board. Jesus.

Кроме того, также появляются сообщения о выходе из строя слотов оперативной памяти.

Пользователи ресурса Reddit указывают, что видеокарты могут выходить из строя в тех случаях, когда в игре не ограничена частота кадров. Хотя разработчики из Amazon ещё летом говорили, что устранили этот недочёт.

Welp, against my better judgment I decided to install @playnewworld and secure my character name with the EU launch.

My @Alienware immediately crashed and is now not giving me any video out.

Pretty sure my RTX 3090 is fried.

This fucking sucks.

