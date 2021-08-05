Релиз New World отложили в четвертый раз — на сей раз всего на месяц





Amazon Game Studios в четвертый раз перенесла дату релиза New World — теперь выход многострадальной MMORPG запланирован на 28 сентября 2021 года. Об этом разработчики сообщили в официальном твиттер-аккаунте проекта.

A message from the New World team. pic.twitter.com/oAZdK7dxTn — New World (@playnewworld) August 4, 2021

Изначально New World планировали выпустить весной 2020-го. В первый раз ее выход отложили до августа 2020 года, во второй раз — на весну 2021 года, а в третий раз — на 31 августа.

Примечательно, что отсрочку проект получил на следующий день после завершения закрытого бета-теста — он закончился 3 августа и прошел не без проблем. Разработчики New World заявили, что получили от игроков множество отзывов за время бета-тестирования и теперь им нужно больше времени на «полировку», устранение багов и повышение стабильности.

Разработчики принесли извинения фанатам и поблагодарили их за интерес к проекту — за период бета-теста в MMORPG сыграли больше миллиона пользователей, которые суммарно наиграли более 16 миллионов часов.