Релиз New World отложили в четвертый раз — на сей раз всего на месяц
Amazon Game Studios в четвертый раз перенесла дату релиза New World — теперь выход многострадальной MMORPG запланирован на 28 сентября 2021 года. Об этом разработчики сообщили в официальном твиттер-аккаунте проекта.
A message from the New World team. pic.twitter.com/oAZdK7dxTn
— New World (@playnewworld) August 4, 2021
Изначально New World планировали выпустить весной 2020-го. В первый раз ее выход отложили до августа 2020 года, во второй раз — на весну 2021 года, а в третий раз — на 31 августа.
Примечательно, что отсрочку проект получил на следующий день после завершения закрытого бета-теста — он закончился 3 августа и прошел не без проблем. Разработчики New World заявили, что получили от игроков множество отзывов за время бета-тестирования и теперь им нужно больше времени на «полировку», устранение багов и повышение стабильности.
Разработчики принесли извинения фанатам и поблагодарили их за интерес к проекту — за период бета-теста в MMORPG сыграли больше миллиона пользователей, которые суммарно наиграли более 16 миллионов часов.
«Мы хотим, чтобы запуск New World прошел гладко и весело для всех игроков.
Решение нам далось нелегко. Мы осознаем, что не первый раз меняем дату запуска в погоне за качеством и необходимость подождать еще немного может разочаровать многих. Но мы хотим убедиться в том, что на старте выпустим продукт самого высокого качества.
Спасибо вам за поддержку и отзывы. Они очень важны для нас. Увидимся в Этернуме.
из заявления Amazon Games
В целом Amazon Games непросто дается разработка видеоигр. В начале года журналист Bloomberg Джейсон Шрайер опубликовал крупное расследование о том, как так получилось, что основанное 8 лет назад игровое подразделение Amazon по сей день так и не выпустило ни одной успешной или значимой игры (если вкратце: виной всему — «эффективное» управление Майка Фраццини, который возглавляет направление, а также формализованная корпоративная культура, несовместимая с разработкой игр).