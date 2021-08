Релиз New World отложили в четвертый раз — на сей раз всего на месяц

Amazon Game Studios в четвертый раз перенесла дату релиза New World — теперь выход многострадальной MMORPG запланирован на 28 сентября 2021 года. Об этом разработчики сообщили в официальном твиттер-аккаунте проекта.

— New World (@playnewworld) August 4, 2021