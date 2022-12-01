Amazon Web Services оказывает поддержку Украине в размере $75 млн

Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров и Директор по вопросам государственной трансформации Amazon AWS Лиам Максвелл обсудили сотрудничество в сфере развития облачных технологий в Украине и текущих потребностей цифрового государства.

Отмечается, что с целью поддержки Украины, Amazon Web Services выделяет $75 млн. Эти средства будут направлены на услуги по миграции государственных реестров, других важных для функционирования государства баз данных в облачную среду AWS. Также часть средств будет направлена ​​на гуманитарную помощь и технику, с помощью которой украинские дети могут продолжать образовательный процесс.

В 2021 году Минцифра подписала с Amazon AWS Меморандум о сотрудничестве. В этом году стороны продлили своё партнерство ещё и на 2023 год. Считается, что продолжение сотрудничества будет стимулировать развитие облачных технологий в государственных учреждениях и на предприятиях.

Кроме того, Amazon ещё занимается и образовательной работой. Компания устраивает бесплатные образовательные курсы и сертификацию AWS для украинцев. Пилотный проект ITSkills4U уже собрал 11 тыс. украинцев, желающих научиться ІТ-профессиям.