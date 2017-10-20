Amazon запатентовала беспилотный летающий дрон, предназначенный для подзарядки электромобилей на ходу

Американская компания Amazon получила патент на беспилотный летающий дрон, предназначенный для подзарядки электромобилей на ходу. Предполагается, что подобный способ зарядки будут использовать водители, которые настолько разрядили батареи своего электромобиля, что не могут дотянуть до ближайшей зарядной станции.

Сам процесс сильно напоминает дозаправку самолета в воздухе, которая позволяет значительно увеличить запас хода без необходимости посадки на аэродром. Тут же практически полностью разряженный электромобиль сможет не стоять на обочине в ожидании помощи или зарядки, а медленно передвигаться в направлении ближайшей электрозаправки.

Чтобы воспользоваться «зарядным дроном» производитель или владелец электромобиля должны будут установить на крышу своего экземпляра соответствующую «док-станцию». Вызванный по беспроводному каналу дрон находит автомобиль, синхронизирует с ним свою скорость передвижения и приземляется на крышу, после чего фиксируется в этом положении, подключается к коннекторам док-станции и передает запас энергии.

Система выглядит достаточно интересной, однако для подзарядки электромобиля потребуется достаточно емкая (а значит тяжелая) батарея, которую будет не так-то просто унести летающему дрону, которому вдобавок понадобится своя собственная батарея для передвижения. Представить себе устройство, способное унести батарею хотя бы на 10 кВтч (к примеру, Tesla Powerwall такой емкости весит более 100 кг, а комплект батарей Tesla Model S на 85 кВт/ч — более 500 кг), способное точно приземлиться на крышу автомобиля и удержаться там во время движения на нынешнем этапе развития технологий довольно тяжело.

Отметим, что Amazon подал заявку на патент еще в 2014 году, но только на днях получил одобрение от американского патентного бюро.

Источник: InsideEVs