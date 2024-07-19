Амазонка на грани катастрофы: племя, которое не контактировало с человечеством, впервые вышло из джунглей

В Перу члены одного из самых изолированных коренных племен мира покинули джунгли Амазонки из-за приближения лесорубов к их территориям.

Представители племени Машко Пиро (Mashco Piro), которое до сих пор жило без контакта с внешним миром, появились вблизи реки Лас-Пьедрас (Las Piedras) в Перу. Это произошло вскоре после того, как лесозаготовительные компании получили разрешение на вырубку деревьев в этом регионе. Правозащитная организация «Международное выживание» (Survival International) обнародовала видеоматериалы, которые зафиксировали это событие.

❗️ New & extraordinary footage released today show dozens of uncontacted Mashco Piro Indigenous people in the Peruvian Amazon, just a few miles from several logging companies. Read the news: https://t.co/g9GrZlf3XB pic.twitter.com/fZv5rryzVp — Survival International (@Survival) July 16, 2024

Племя Машко Пиро обитает в районе между двумя природными заповедниками в регионе Мадре-де-Диос (Madre de Dios) на юго-востоке перуанской Амазонии. По оценкам правительства, численность племени составляет около 750 человек. Они являются одним из примерно 20 изолированных племен, проживающих в Перу.

Президент местной коренной организации FENAMAD FENAMAD (Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes) — это федерация коренных народов, проживающих в бассейне реки Мадре-де-Диос в Перу. Она защищает права коренных народов на территории, природные ресурсы и культурное наследие. Альфредо Варгас Пио (Alfredo Vargas Pio) выразил обеспокоенность ситуацией. Он отметил необходимость признания и защиты территориальных прав Машко Пиро, чтобы предотвратить возможное распространение болезней и потенциальные конфликты между племенем и лесорубами.

Местная лесозаготовительная компания уже построила более 200 километров дорог для грузовиков. Эти работы были одобрены Лесным попечительским советом (Forest Stewardship Council, FSC) Международная неправительственная организация, которая устанавливает стандарты ответственного лесного хозяйства и сертифицирует компании, которые придерживаются этих стандартов., который утверждает, что их деятельность является устойчивой и этичной.

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Однако экологи бьют тревогу. По данным Ассоциации сохранения Амазонии (Amazon Conservation Association), тропические леса приближаются к «переломному моменту», когда они уже не смогут генерировать достаточно осадков для поддержания своих экосистем из-за масштабной вырубки.

Директор Survival International Кэролайн Пирс призвала немедленно прекратить вырубку лесов и обеспечить надлежащую защиту территории племени Машко Пиро. Она также подчеркнула необходимость отмены сертификации компании Canales Tahuamanu Компания, которая занимается лесозаготовкой со стороны FSC.

Источник: Futurism