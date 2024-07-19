Амазонка на грани катастрофы: племя, которое не контактировало с человечеством, впервые вышло из джунглей

В Перу члены одного из самых изолированных коренных племен мира покинули джунгли Амазонки из-за приближения лесорубов к их территориям.
Представители племени Машко Пиро (Mashco Piro), которое до сих пор жило без контакта с внешним миром, появились вблизи реки Лас-Пьедрас (Las Piedras) в Перу. Это произошло вскоре после того, как лесозаготовительные компании получили разрешение на вырубку деревьев в этом регионе. Правозащитная организация «Международное выживание» (Survival International) обнародовала видеоматериалы, которые зафиксировали это событие.
❗️ New & extraordinary footage released today show dozens of uncontacted Mashco Piro Indigenous people in the Peruvian Amazon, just a few miles from several logging companies.
Read the news: https://t.co/g9GrZlf3XB pic.twitter.com/fZv5rryzVp
— Survival International (@Survival) July 16, 2024
Племя Машко Пиро обитает в районе между двумя природными заповедниками в регионе Мадре-де-Диос (Madre de Dios) на юго-востоке перуанской Амазонии. По оценкам правительства, численность племени составляет около 750 человек. Они являются одним из примерно 20 изолированных племен, проживающих в Перу.
Президент местной коренной организации FENAMADFENAMAD (Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes) — это федерация коренных народов, проживающих в бассейне реки Мадре-де-Диос в Перу. Она защищает права коренных народов на территории, природные ресурсы и культурное наследие. Альфредо Варгас Пио (Alfredo Vargas Pio) выразил обеспокоенность ситуацией. Он отметил необходимость признания и защиты территориальных прав Машко Пиро, чтобы предотвратить возможное распространение болезней и потенциальные конфликты между племенем и лесорубами.
Местная лесозаготовительная компания уже построила более 200 километров дорог для грузовиков. Эти работы были одобрены Лесным попечительским советом (Forest Stewardship Council, FSC)Международная неправительственная организация, которая устанавливает стандарты ответственного лесного хозяйства и сертифицирует компании, которые придерживаются этих стандартов., который утверждает, что их деятельность является устойчивой и этичной.
Однако экологи бьют тревогу. По данным Ассоциации сохранения Амазонии (Amazon Conservation Association), тропические леса приближаются к «переломному моменту», когда они уже не смогут генерировать достаточно осадков для поддержания своих экосистем из-за масштабной вырубки.
Директор Survival International Кэролайн Пирс призвала немедленно прекратить вырубку лесов и обеспечить надлежащую защиту территории племени Машко Пиро. Она также подчеркнула необходимость отмены сертификации компании Canales TahuamanuКомпания, которая занимается лесозаготовкой со стороны FSC.
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Источник: Futurism
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