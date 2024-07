Амазонка на грани катастрофы: племя, которое не контактировало с человечеством, впервые вышло из джунглей

В Перу члены одного из самых изолированных коренных племен мира покинули джунгли Амазонки из-за приближения лесорубов к их территориям.

Представители племени Машко Пиро (Mashco Piro), которое до сих пор жило без контакта с внешним миром, появились вблизи реки Лас-Пьедрас (Las Piedras) в Перу. Это произошло вскоре после того, как лесозаготовительные компании получили разрешение на вырубку деревьев в этом регионе. Правозащитная организация «Международное выживание» (Survival International) обнародовала видеоматериалы, которые зафиксировали это событие.

❗️ New & extraordinary footage released today show dozens of uncontacted Mashco Piro Indigenous people in the Peruvian Amazon, just a few miles from several logging companies.

