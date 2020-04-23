Американцы представили дрэговый электромобиль Ford Mustang Cobra Jet 1400 с мощностью 1400 л.с., способный проехать четверть мили в пределах 8 секунд

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Подразделение Ford Performance американского автопроизводителя представило прототип электромобиля Mustang Cobra Jet 1400, предназначенный для участия в дрэг-рейсинге. По словам создателей, полностью электрическая модель способна преодолеть классическую для данного вида соревнований дистанцию в четверть мили менее, чем за 8 секунд.

Мощность двигательной установки спортпрототипа Ford Mustang Cobra Jet 1400 составляет 1400 л.с., максимальный крутящий момент — 1500 Нм, что позволяет ему разгоняться на достаточно коротком отрезке (четверть мили равна 402 метрам) до скорости 170 миль/ч (275 км/ч). Свое имя модель получила в честь оригинального Cobra Jet, который доминировал на дрэговых прямых в конце 1960-х годов.

Руководитель подразделения Ford Performance Motorsports выразил надежду, что данная модель станет первой в ряду спортивных прототипов для других гоночных серий. Компоненты для модели поставили компании Watson Engineering, Cascadia и AEM EV, в сборке, дизайне и настройке помогали MLe Racecars.

Интересно, что это не первый «заводской» электромобиль бренда на основе данной модели — ранее в компании показали масл-кар Mustang Lithium с мощностью 900 л.с., 800-вольтовой батареей Webasto и ручной шестиступенчатой коробкой передач.

В свою очередь, первым массовым электромобилем бренда станет электрокроссовер Ford Mustang Mach-E с мощностью до 465 л.с., батареями на 76/99 кВтч, запасом хода до 600 км (WLTP), поддержкой скоростной зарядки (150 кВт) и ценником от $44 тыс.

Отметим, что аналогичную электрическую модель для дрэговых соревнований конкурирующая компания General Motors представила еще в 2018 год — ее Chevrolet eCOPO Camaro получил мощность 700 л.с. и 800-вольтовую батарею.

Источник: Ford