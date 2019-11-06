Ford собрал прототип электромобиля Mustang Lithium с мощностью 900 л.с., 800-вольтовой батареей Webasto и… ручной шестиступенчатой коробкой передач

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Пока поклонники электромобилей ожидают от Ford кроссовера в стиле Mustang и электрической версии пикапа F-150, американский автопроизводитель совместно с Webasto представил прототип полностью электрического маслкара Mustang Lithium мощностью 900 л.с. с 800-вольтовой архитектурой EVDrive и ручной шестиступенчатой коробкой передач.

Прототип Mustang Lithium собран в единственном экземпляре для участия в выставке SEMA (Specialty Equipment Market Association) в Лас-Вегасе (США), а также тестирования аккумуляторной архитектуры от Webasto на реальный запас хода и температурный режим. В итоге, используемые в электромобиле технологические решения появятся и в серийных моделях бренда.

Разработчики отметили, что мощность электродвигателя составляет более 900 л.с. (670 кВт), а крутящий момент превышает отметку 1000 ft·lb (1355 Н·м). Емкость батареи и запас хода не озвучиваются.

Несмотря на то, что электромобили не нуждаются в классической коробке передач, разработчики Mustang Lithium установили модифицированную 6-ступенчатую коробку Getrag MT82, которая поможет пилоту управляться с 1355 Нм крутящего момента в режимах Valet, Sport, Track и Beast.

Модель также получила кастомные элементы кузова из углеволокна, особое оформление салона с 10,4-дюймовым сенсорным дисплеем, заниженную на дюйм подвеску, 20-дюймовые легкосплавные диски Forgeline, дифференциал Super 8.8 Torsen и другие улучшения Ford Performance.

Напомним, что в первые годы с начала продаж Ford обеспечит владельцам своих электромобилей доступ к 125 тыс. зарядных станций FordPass в 21 стране мира (IONITY, NewMotion, Electrify America, Greenlots и т.д.).

Источник: Ford, Motor1