Американский хакер зарегистрировал индивидуальный номерной знак «NULL». Ох, зря





Не так давно в Украине появилась возможность заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн. И вот на днях американское онлайн-издание Wired рассказало весьма интересную историю о том, как исследователь, работающий в сфере компьютерной безопасности, выбрал не тот номерной знак и получил вечную подписку на незаканчивающиеся штрафы за нарушения, которых он не совершал.

Джозеф Тартаро зарегистрировал номерной знак еще в конце 2016 года, и с тех пор, как в начале 2018 года он оплатил один штрафной талон за неправильную парковку, его преследуют штрафы, которые не имеют к нему никакого отношения.

Дело в том, что исследователь решил поместить на свой индивидуальный номерной знак слово «NULL». Любой, который хотя бы капельку разбирается в программировании, знает, что для плохо запрограммированных компьютерных систем это как валерьянка для кошки. «NULL» — специальное значение (псевдозначение), означающее, что значение поля не определено. Многие наверняка видели эту строку в табличном редакторе Excel при допущении ошибки форматирования, и это уже доставило немало проблем некому Кристоферу Ноллу, которому приходится жить с фамилией Null.

Возвращаясь к истории Джозефа Тартаро, проблемы у исследователя начались в начале 2018 года, когда он заплатил первый штраф в размере $35 за незначительное нарушение (за неправильную парковку). И после этого для Джозефа Тартаро разверзся настоящий ад — его буквально засыпало ошибочными штрафами за нарушения, которых он не совершал. Как отмечает Wired, после того, как Тартаро заплатил первый штраф, параметр NULL в базе данных полиции связался с личными данными исследователя. С тех пор каждый раз, как патрульный полицейский при заполнении протокола об административном правонарушении забывал указать номер машины нарушителя, система автоматически записывала штраф на Тартаро. Тот уже получил более сотни чужих штрафов на общую сумму свыше $12 тыс. Департамент автотранспорта Калифорнии (DMV), вероятно, признает их недействительными, когда тот обжалует их в соответствующем порядке. Но Тартаро абсолютно бессилен что-то сделать, чтобы все это прекратилось.

Это уже не первый случай, когда компьютерные системы приходят в замешательство, когда сталкиваются с неожиданным значением. Как вспоминает The Verge, в апрельском выпуске подкаста Reply All (подкаст про интернет) рассказывалось, как информационно-развлекательная система седана Mazda 2016 года вылетала каждый раз, когда получала команду проиграть подкаст «99% Invisible» по Bluetooth.

Но если ошибка в ПО Mazda 2016 года просто не дает слушать определенные подкасты, то проблема Тартаро куда более серьезная. Регулятор не разрешит ему продлить свое водительское удостоверение, пока тот не оплатит все числящиеся за ним штрафы. Но зачем ему признавать ответственность и расплачиваться за то, что он не делал? Обжаловать каждый штраф по отдельности тоже такой себе вариант. Поменять номер он тоже не может, поскольку это будет выглядеть как попытка уклониться от ответственности, что может обернуться еще более серьезными последствиями.

Пускай же кошмар Тартаро с бесконечными штрафами за нарушение ПДД станет хорошим уроком для остальных: иногда специфические параметры из программирования лучше использовать сугубо по назначению — для написания кода.

Источник: Wired и The Verge