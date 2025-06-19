Илон Маск, до свидания. Honda успешно испытала многоразовую ракету

Японский концерн Honda хорошо известен, как один из ведущих автопроизводителей. Однако его исследовательское подразделение Honda R&D неожиданно заявило об успешных испытаниях многоразовой космической ракеты.
Ракета высотой 6 метров без проблем стартовала и достигла максимальной высоты в 265 метров, приземлившись после этого на стартовой площадке. Ее вес составляет всего около 907 кг без учета топлива. По сравнению с ней длина первого прототипа многоразовой ракеты SpaceX, Grasshopper составляла 32,3 метра.
再使用型ロケット実験機の
離着陸実験に成功 🎉
本日、自社開発の再使用型ロケットの実験機を用いて、Honda初となる高度300mまでの離着陸実験を行いました。
今回の成功により、再使用型ロケットの研究段階を一歩進めることができました！… pic.twitter.com/IGxMxZ5RyN
— Honda 本田技研工業 (@HondaJP) June 17, 2025
«Honda начала исследования в области ракет, основываясь на убеждении, что имеет потенциал внести больший вклад в повседневную жизнь людей, запуская спутники с помощью собственных ракет, что может привести к появлению различных услуг, совместимых также с другими направлениями деятельности Honda», — объясняют в компании.
В 2021 году в Honda заявили о начале разработки прототипа ракетного двигателя. В апреле компания поделилась планом испытать систему возобновляемой энергии для Луны на Международной космической станции. В том же месяце Honda также создала космическое подразделение в США для развития сотрудничества с американскими компаниями.
В течение нескольких ближайших лет Honda планирует провести первые суборбитальные испытания своей ракеты. Сейчас в Японии лишь несколько компаний, в частности, Mitsubishi, IHI Corporation и Space One имеют ракеты-носители орбитального класса. При этом они все одноразовые. Разработка многоразовой ракеты Honda может стать прорывом для японской космической промышленности, если компания продолжит совершенствовать свою технологию.
Между тем главный внутренний конкурент Honda — автоконцерн Toyota также готовится принять участие в гонке космических технологий. Компания в этом году заявляла об инвестировании в японский стартап Interstellar Technologies с целью массового производства собственных космических ракет.
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Источник: Futurism
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