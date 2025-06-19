Илон Маск, до свидания. Honda успешно испытала многоразовую ракету

Раздел Технологии выходит при поддержке

Японский концерн Honda хорошо известен, как один из ведущих автопроизводителей. Однако его исследовательское подразделение Honda R&D неожиданно заявило об успешных испытаниях многоразовой космической ракеты.

Ракета высотой 6 метров без проблем стартовала и достигла максимальной высоты в 265 метров, приземлившись после этого на стартовой площадке. Ее вес составляет всего около 907 кг без учета топлива. По сравнению с ней длина первого прототипа многоразовой ракеты SpaceX, Grasshopper составляла 32,3 метра.

«Honda начала исследования в области ракет, основываясь на убеждении, что имеет потенциал внести больший вклад в повседневную жизнь людей, запуская спутники с помощью собственных ракет, что может привести к появлению различных услуг, совместимых также с другими направлениями деятельности Honda», — объясняют в компании.

В 2021 году в Honda заявили о начале разработки прототипа ракетного двигателя. В апреле компания поделилась планом испытать систему возобновляемой энергии для Луны на Международной космической станции. В том же месяце Honda также создала космическое подразделение в США для развития сотрудничества с американскими компаниями.

В течение нескольких ближайших лет Honda планирует провести первые суборбитальные испытания своей ракеты. Сейчас в Японии лишь несколько компаний, в частности, Mitsubishi, IHI Corporation и Space One имеют ракеты-носители орбитального класса. При этом они все одноразовые. Разработка многоразовой ракеты Honda может стать прорывом для японской космической промышленности, если компания продолжит совершенствовать свою технологию.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Между тем главный внутренний конкурент Honda — автоконцерн Toyota также готовится принять участие в гонке космических технологий. Компания в этом году заявляла об инвестировании в японский стартап Interstellar Technologies с целью массового производства собственных космических ракет.

Источник: Futurism

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.