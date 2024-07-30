Аналитик акций Tesla чуть не разбился, когда попробовал автопилот Model Y

Илон Маск говорит, что инвесторы не поймут Tesla, если не попробуют автопилот Full Self-Driving. Уильям Стайн, аналитик Truist Securities, воспринял это буквально и не слишком доволен.

Стайн взялся провести тест-драйв Tesla Model Y и едва избежал аварии. Похоже, автопилот неадекватно рассчитал скорость в опасной ситуации.

«Модель Y ускорилась на перекрестке, но машина перед нами лишь частично завершила правый поворот. Мое быстрое вмешательство было абсолютно необходимым, чтобы избежать аварии», — пишет Стайн.

Уильям Стайн тестировал FSD в начале апреля, после отчета о прибыли Tesla за первый квартал, и снова в этом месяце. В первый раз он написал неоднозначный отзыв: «потрясающе хорошо, но сегодня не полезно», а сейчас говорит, что это было «не лучше, возможно, хуже».

Обе поездки Стейна проходили вокруг пригорода Нью-Йорка на качественном и сухом покрытии. Во время своего последнего испытания он был поражен тем, насколько хорошо FSD адаптировался к закрытым полосам, ухабам и транспортным потокам, и сказал, что вождение «в целом было более естественным», чем в предыдущем испытании. По его словам, то, что было неожиданным и работало плохо — вседозволенность системы FSD, которая позволяет человеку за рулем терять внимательность.

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«Я полностью отвернул голову от дороги. Система продолжала работать в течение 20-40 секунд, прежде чем выдать предупреждение», — написал Стайн и добавил, что его сын следил за любой опасностью.

Кроме вмешательства водителя, чтобы избежать наезда сзади на автомобиль, по словам Стайна, понадобилось еще одно вмешательство, когда офицер полиции сигнализировал рукой, что нужно съехать на обочину, чтобы пропустить похоронную процессию.

«Позже на участке нашего маршрута шоссе было извилистым, узким и имело сплошную белую линию запрета смены полосы. Однако Model Y дважды меняла полосу движения при таких условиях», — добирался Стайн.

Аналитик пришел к выводу, что версия FSD, которую он тестировал, была удивительной, но даже не приблизилась к окончательному решению вопроса автономного управления, как об этом говорит Маск.

В понедельник CEO Tesla объявил в X Twitter, что производитель автомобилей разворачивает обновленную версию Full Self-Driving. Чтобы получить FSD 12.5.1, нужно включить Wi-Fi, обновление будет разворачиваться в течение около 10 дней.

Илон Маск уделяет много внимания FSD и применению искусственного интеллекта на фоне замедления продаж авто Tesla. Новое сообщение помогло поддержать курс акции, которые по состоянию на середину апреля упали более чем на 40% за год. На момент закрытия торгов на прошлой неделе Tesla упали на 12%, но вновь поднялись в понедельник после того, как Morgan Stanley признал Tesla лидером среди автомобильных акций США.

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Источник: Bloomberg

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