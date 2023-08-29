Илон Маск протестовал автопилот в прямом эфире – Tesla чуть не проехала на красный свет, а сам миллиардер «засветил» адрес Цукерберга

Tesla Илона Маска едва не проехала на красный свет во время демонстрации бета-версии программного обеспечения Tesla Full Self-Driving (FSD), а сам миллиардер задоксил своего конкурента Марка Цукерберга.

В целом на протяжении почти 45 минут эфира, во время которого Илон Маск тестировал FSD v12, программное обеспечение демонстрировало безопасную работу – за исключением попытки проехать на красный свет на одной из дорог Пало-Альто. Приблизительно на 19-й минуте Маск был вынужден перехватить руль, чтобы избежать потенциальной аварии на перекрестке.

«Это наше первое вмешательство, поэтому мы еще не выпустили эту версию для общественности», – прокомментировал Илон.

FSD технически является бета-версией программного обеспечения, хотя Маск ранее говорил, что в v12 эту отметку впервые удалят (некоторые считают, что бета-метка может позволить Tesla избежать юридической ответственности в случае аварии).

Маск, который вел трансляцию через свой смартфон в X (Twitter), показал, как авто относительно легко преодолело несколько кольцевых развязок. Впрочем, момент со светофором уже подхватили критики, которые считают подход Tesla к автономному вождению безрассудным.

В то же время, миллиардер нарушил собственные правила Tesla по поведению водителей во время использования FSD – в частности, не держал постоянно руки на руле.

Приблизительно на 27-й минуте Маск вспомнил о своем обещании заехать в гости к гендиректору Meta Марку Цукербергу и загуглил его адрес, продемонстрировав впоследствии на экране (сам Илон ранее забанил аккаунт @ElonJet, отслеживавший его частные полеты в X/Twitter, утверждая, что это «прямой риск для личной безопасности».)

«Это не доксинг, если вы просто гуглите», — заявил на эфире Маск.

На демонстрацию миллиардера обратила внимание полиция Пало-Альто, однако оснований для штрафа там не нашли – поскольку они «не были свидетелями преступления».

«Если бы офицер заметил водителя с телефоном в руках, он мог бы выписать штраф. В суде полицейский должен быть готов свидетельствовать о том, что лично наблюдал», — пишет капитан полиции Пало-Альто Джеймс Райфшнайдер.

Вряд ли самого богатого человека в мире мог бы испугать штраф в размере $20, однако это, подчеркивают в The Verge, не первое нарушение закона со стороны Маска.

Правительство США в настоящее время готовится принять важное решение в отношении миллиардера — отзывать ли принудительно программное обеспечение для автопилота Tesla после расследования Национальной администрации безопасности дорожного движения по более чем десятку аварий, в которых автомобили с включенным автопилотом столкнулись с неподвижными машинами скорой.

Источник: The Verge 1,2