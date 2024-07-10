Автопилот Tesla работает лучше, если вы Илон Маск — маршруты оптимизированы под него

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Инсайдеры Tesla утверждают, что компания оптимизировала маршруты Full Self-Driving персонально под Илона Маска. Также лучшим опытом беспилотного вождения пользуются создатели самой FSD. Водители в других регионах США имеют не такие хорошие впечатления.

Илон Маск на протяжении многих лет восхвалял усилия Теслы по автономному управлению авто, системы Full Self-Driving. Его часто цитируют, чтобы поощрить людей попробовать систему. Сторонние водители с большим опытом FSD часто отрицают эти восхваления. В частности, они обнаруживают расхождения между видео должностных лиц Tesla, главным образом из Калифорнии, заявлениями Маска об эффективности FSD Beta и тем, что происходит в реальности у обычных водителей из других регионов США и Канады. Их подозрение заключается в том, что Tesla в основном тренировала нейронные сети на дорогах западного побережья, но кастомизация под Маска, кажется, тоже объясняет разницу.

Нынешние и бывшие сотрудники Tesla утверждают, что компания оптимизировала нейронные сети специально для маршрутов, которыми пользуются CEO Илон Маск и влиятельные лица Tesla, которые создают систему FSD. Они говорят, что изображения и видеоролики с Tesla Маска прошли тщательную проверку, а данные от высокопоставленных водителей имели приоритет в решении проблем с программным обеспечением Full Self-Driving. Результатом является то, что автопилот лучше управляет маршрутами Маска и других VIP-ов.

Работники, которые просматривают клипы с авто Tesla, чтобы помочь обучить ее автономные нейронные сети, получили задание сосредоточиться на двух категориях: «CEO Tesla Илон Маск и выбранный набор «VIP» водителей». Несколько аннотаторов подтвердили, что им было поручено работать над маршрутами вокруг Tesla, SpaceX, Twitter, а также дома, которым ранее владел Маск. Они говорят, что это, несомненно, приведет к тому, что Маск будет иметь лучший опыт работы с Tesla FSD, чем средний водитель Tesla.

«Казалось, что мы специально сделали его автомобиль лучше, чтобы автопилот казался другим, чем он был. Это казалось нечестным».

Компания создала систему для определения приоритетов данных от водителей, которые, скорее всего, поделились своим опытом онлайн. По словам сотрудников, этих водителей внутренне называют «VIP-пользователями», и их данные иногда помещают в очереди VIP.

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Некоторые сотрудники утверждали, что создатели контента FSD доводят систему до предела возможностей, и поэтому имеет смысл научить нейронные сети справляться с такими ситуациями, но это также приводит к тому, что у них будет лучший опыт, чем у обычного водителя.

Илон Маск часто комментирует жалобы на Full Self-Driving и рекомендует людям смотреть эти видео, более того, использовать их для продажи FSD. Сам по себе факт оптимизации под наиболее активных тестеров и водителей можно понять, но при разнице в оптимизации подобные советы можно считать обманчивой рекламой.

Источники: Business Insider, Electrek

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