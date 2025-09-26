banner
Новости Технологии 26.09.2025 comment views icon

Anker выпустила надувной проекционный уличный кинотеатр с огромным экраном

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Anker випустила надувний проєкційний вуличний кінотеатр з величезним екраном

Дочерняя компания китайской Anker — Soundcore представила Pro-версию уличного проектора Nebula X1 с большим корпусом на колесах и 200-дюймовым надувным экраном. 

Разработчики назвали устройство первым в мире портативным кинотеатром. Nebula X1 Pro во многом схож с предыдущей моделью, включая тройной лазерный проекционный процессор на базе DLP-чипа с 0,47-дюймовым DMD-сердечником (оптическим полупроводниковым модулем) и источником света, выдающим 3500 ANSI-люмен. 

Зрители смогут наслаждаться изображением в формате 4K (3840 x 2160) с диагональю до 300 дюймов, если установить устройство на расстоянии не менее 6 метров. В Soundcore также обещают 110% охват цветовой гаммы Rec.2020, лучшую точность передачи цветов 0,8 Delta E, собственную контрастность 5000:1 и динамическую — 56 000:1, поддержку Dolby Vision, HDR10 и HLG.

При отсутствии достаточно большой стены и для тех, кто любит вечеринки на открытом воздухе, проектор можно дополнить надувным экраном размером 200 дюймов. Он изготовлен из сетчатой ткани с ПВХ-покрытием и полиэстеровым экраном с коэффициентом усиления 1,0, который равномерно распределяется перед началом показа. 

Anker випустила надувний проєкційний вуличний кінотеатр з величезним екраномAnker випустила надувний проєкційний вуличний кінотеатр з величезним екраномAnker випустила надувний проєкційний вуличний кінотеатр з величезним екраномAnker випустила надувний проєкційний вуличний кінотеатр з величезним екраном

По мнению разработчиков из Soundcore, большая площадь экрана должна помочь предотвратить случайные порывы ветра, которые могут испортить вечеринку на заднем дворе или у бассейна. В комплекте также идет воздушный насос на батарейках, способный накачать экран менее чем за 5 минут. 

Nebula X1 Pro поддерживает технологию адаптации изображения на базе искусственного интеллекта для быстрой и простой настройки, включая автофокусировку, коррекцию трапецеидальных искажений, изменение размера для избежания помех, подгонку под размер экрана и оптический зум. Встроенный микростабилизатор позволяет угол наклона 14-элементной стеклянной линзы до 25° для гибкого размещения. 

В проекторе реализована технология уменьшения полос для более плавных тональных переходов. Системный алгоритм, как убеждают в Soundcore, способен в режиме реального времени корректировать тональную компрессию HDR в зависимости от размера экрана, внешнего освещения и типа контента. Проектор может адаптировать выходной сигнал к различным цветам стен.

Размеры проектора составляют 435 x 343 x 761 мм, а вес — 32,8 кг. Он имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP43 и передвигается с помощью встроенных колес и ручки.

Однако Nebula X1 Pro не имеет встроенного аккумулятора и работает только от электросети. В связи с этим Anker предлагает портативные электростанции. Звук обеспечивают два 13-сантиметровых сабвуфера мощностью 80 Вт каждый и два поворотных динамика, способные поворачиваться на 90 градусов одним нажатием кнопки. 

Каждая колонка оснащена двумя фронтальными динамиками, работающими от усилителя мощностью 40 Вт, а также одним динамиком, излучающим звук вверх, работающим от усилителя мощностью 20 Вт, и одним динамиком, излучающим звук в сторону, работающим от другого усилителя мощностью 20 Вт. Их можно отсоединить от корпуса и разместить рядом с экраном или в любом другом месте комнаты благодаря высокоскоростному прямому Wi-Fi-соединению без задержек.

В задней части устройства также установлены две беспроводные колонки. Их можно разместить в любом необходимом месте для создания объемного звука в конфигурации 7.1.4. В Soundcore подчеркивают, что это создает 7 горизонтальных каналов, один низкочастотный динамик и четыре верхних канала, которые вместе обеспечивают объемное звучание со всех сторон. 

Каждая беспроводная колонка способна работать в режиме воспроизведения до 8 часов. Они могут заряжаться как вместе с основным блоком, так и отдельно через USB-C. Они разработаны по стандарту защиты от пыли и влаги IP54.

Новая функция в меню позволит пользователям настроить качество прослушивания. Звуки улавливаются микрофонами, расположенными в верхней части основного блока, для определения оптимального расстояния и угла. При включении полной конфигурации 7.1.4 зрители фильмов на свежем воздухе смогут насладиться объемным звуком Dolby Atmos мощностью 400 Вт/107 дБ. 

X1 Pro работает с Google TV по Wi-Fi 5 для официального Netflix и других популярных потоковых приложений, а также обеспечивает доступ к тысячам фильмов и сериалов. Система поддерживает показ экрана через Google Cast или Nebula Cast. Однако те, кто предпочитает кабельное подключение, могут использовать HDMI с задержкой ввода 19 миллисекунд для консольных геймеров. 

Управление осуществляется с верхней части устройства или нажатием кнопок на пульте дистанционного управления, который можно разместить в верхнем отделении вместе с двумя беспроводными микрофонами для караоке. Дверца в нижней части основного блока скрывает кабель питания проектора (и зарядки динамика). 

Источник: Soundcore; NewAtlas

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Искусственное растение" на солнечной энергии очищает радиоактивную почву на 95% за 20 дней
Как в "Звездных войнах": голограммы на базе OLED могут появиться в смартфонах
Будущее памяти: больше данных в меньшем пространстве благодаря новым молекулярным переключателям
Новый катализатор перерабатывает пластик без сортировки и очистки
Напечатай обед: 3D-принтер изготовил 3 блюда из 14 ингредиентов
Новый оптоэкситонный переключатель сделает процессоры холодными
Alibaba представляет ИИ Qwen-3 с 1 трлн параметров
Therac-25: как программная ошибка убила трех человек 40 лет назад
В США начали печатать недорогие дома
Новые аккумуляторы CATL для электрических авто: 10 минут зарядки на 478 км, ресурс 12 лет или 1 млн км
Новые аккумуляторы электрокаров будут заряжаться за 15 минут
Запущен первый в мире квантовый компьютер на кремниевых чипах
Беременные китайские роботы оказались фейком. Возможны ли они вообще?
Устройство с камерой и ИИ заживляет раны на 25% быстрее
Прорыв в цинково-воздушных аккумуляторах: новый катализатор позволит устройствам работать месяцами
Будущее производства чипов: 3D-печать на уровне атомов дает рекордную площадь поверхности
Новая химия разблокирует меньшие и более быстрые микрочипы, — университет Хопкинса
ИИ будет диагностировать болезни, которыми вы заболеете через 20 лет
Ракета на жидком уране может сократить путешествие к Марсу вдвое
Убийца HBM: новая память для ИИ d-Matrix 3D DRAM (3DIMC) в 10 раз быстрее
Исследователи разрабатывают костюм против акул: кусает, но не убивает
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить