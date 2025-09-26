Anker выпустила надувной проекционный уличный кинотеатр с огромным экраном

Дочерняя компания китайской Anker — Soundcore представила Pro-версию уличного проектора Nebula X1 с большим корпусом на колесах и 200-дюймовым надувным экраном.

Разработчики назвали устройство первым в мире портативным кинотеатром. Nebula X1 Pro во многом схож с предыдущей моделью, включая тройной лазерный проекционный процессор на базе DLP-чипа с 0,47-дюймовым DMD-сердечником (оптическим полупроводниковым модулем) и источником света, выдающим 3500 ANSI-люмен.

Зрители смогут наслаждаться изображением в формате 4K (3840 x 2160) с диагональю до 300 дюймов, если установить устройство на расстоянии не менее 6 метров. В Soundcore также обещают 110% охват цветовой гаммы Rec.2020, лучшую точность передачи цветов 0,8 Delta E, собственную контрастность 5000:1 и динамическую — 56 000:1, поддержку Dolby Vision, HDR10 и HLG.

При отсутствии достаточно большой стены и для тех, кто любит вечеринки на открытом воздухе, проектор можно дополнить надувным экраном размером 200 дюймов. Он изготовлен из сетчатой ткани с ПВХ-покрытием и полиэстеровым экраном с коэффициентом усиления 1,0, который равномерно распределяется перед началом показа.

По мнению разработчиков из Soundcore, большая площадь экрана должна помочь предотвратить случайные порывы ветра, которые могут испортить вечеринку на заднем дворе или у бассейна. В комплекте также идет воздушный насос на батарейках, способный накачать экран менее чем за 5 минут.

Nebula X1 Pro поддерживает технологию адаптации изображения на базе искусственного интеллекта для быстрой и простой настройки, включая автофокусировку, коррекцию трапецеидальных искажений, изменение размера для избежания помех, подгонку под размер экрана и оптический зум. Встроенный микростабилизатор позволяет угол наклона 14-элементной стеклянной линзы до 25° для гибкого размещения.

В проекторе реализована технология уменьшения полос для более плавных тональных переходов. Системный алгоритм, как убеждают в Soundcore, способен в режиме реального времени корректировать тональную компрессию HDR в зависимости от размера экрана, внешнего освещения и типа контента. Проектор может адаптировать выходной сигнал к различным цветам стен.

Размеры проектора составляют 435 x 343 x 761 мм, а вес — 32,8 кг. Он имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP43 и передвигается с помощью встроенных колес и ручки.

Однако Nebula X1 Pro не имеет встроенного аккумулятора и работает только от электросети. В связи с этим Anker предлагает портативные электростанции. Звук обеспечивают два 13-сантиметровых сабвуфера мощностью 80 Вт каждый и два поворотных динамика, способные поворачиваться на 90 градусов одним нажатием кнопки.

Каждая колонка оснащена двумя фронтальными динамиками, работающими от усилителя мощностью 40 Вт, а также одним динамиком, излучающим звук вверх, работающим от усилителя мощностью 20 Вт, и одним динамиком, излучающим звук в сторону, работающим от другого усилителя мощностью 20 Вт. Их можно отсоединить от корпуса и разместить рядом с экраном или в любом другом месте комнаты благодаря высокоскоростному прямому Wi-Fi-соединению без задержек.

В задней части устройства также установлены две беспроводные колонки. Их можно разместить в любом необходимом месте для создания объемного звука в конфигурации 7.1.4. В Soundcore подчеркивают, что это создает 7 горизонтальных каналов, один низкочастотный динамик и четыре верхних канала, которые вместе обеспечивают объемное звучание со всех сторон.

Каждая беспроводная колонка способна работать в режиме воспроизведения до 8 часов. Они могут заряжаться как вместе с основным блоком, так и отдельно через USB-C. Они разработаны по стандарту защиты от пыли и влаги IP54.

Новая функция в меню позволит пользователям настроить качество прослушивания. Звуки улавливаются микрофонами, расположенными в верхней части основного блока, для определения оптимального расстояния и угла. При включении полной конфигурации 7.1.4 зрители фильмов на свежем воздухе смогут насладиться объемным звуком Dolby Atmos мощностью 400 Вт/107 дБ.

X1 Pro работает с Google TV по Wi-Fi 5 для официального Netflix и других популярных потоковых приложений, а также обеспечивает доступ к тысячам фильмов и сериалов. Система поддерживает показ экрана через Google Cast или Nebula Cast. Однако те, кто предпочитает кабельное подключение, могут использовать HDMI с задержкой ввода 19 миллисекунд для консольных геймеров.

Управление осуществляется с верхней части устройства или нажатием кнопок на пульте дистанционного управления, который можно разместить в верхнем отделении вместе с двумя беспроводными микрофонами для караоке. Дверца в нижней части основного блока скрывает кабель питания проектора (и зарядки динамика).

Источник: Soundcore; NewAtlas