Анкета за 7 евро: В Евросоюзе хотят изменить правила безвизового режима

Послы Евросоюза предложили изменить правила въезда в Шенгенскую зону для граждан стран, с которыми ЕС подписал соглашение о безвизовом режиме. Новая схема проезда предполагает прохождение дополнительной проверки перед поездкой: путешествующим необходимо будет заполнить онлайн-анкету. Вся эта процедура не будет бесплатной, за неё нужно будет заплатить 7 евро.

Информация из анкеты должна будет прогоняться через базы данных ЕС и Интерпола, и если у соответствующих органов не будет замечаний, заявитель получит разрешение на въезд. Предполагается, что обработка анкеты и выдача разрешения должны занять не больше 96 часов. При этом, положительный вердикт по анкете не даст 100% гарантии на взъезд в Шенгенскую зону, окончательное решение всё равно будет приниматься на границе, во время прохождения паспортного контроля.

Само разрешение на въезд при этом не будет одноразовым, а должно действовать три года или до окончания действия заграничного паспорта (или другого проездного документа), в зависимости от того, что наступит раньше.

Решение послов Евросоюза может вступить в силу, если его утвердит Европарламент и Совет ЕС. Пока же безвизовый режим работает по старым правилам.

Источник: ZN.UA, Council of the European Union