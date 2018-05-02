Анкета за 7 евро: В Евросоюзе хотят изменить правила безвизового режима
Послы Евросоюза предложили изменить правила въезда в Шенгенскую зону для граждан стран, с которыми ЕС подписал соглашение о безвизовом режиме. Новая схема проезда предполагает прохождение дополнительной проверки перед поездкой: путешествующим необходимо будет заполнить онлайн-анкету. Вся эта процедура не будет бесплатной, за неё нужно будет заплатить 7 евро.
Информация из анкеты должна будет прогоняться через базы данных ЕС и Интерпола, и если у соответствующих органов не будет замечаний, заявитель получит разрешение на въезд. Предполагается, что обработка анкеты и выдача разрешения должны занять не больше 96 часов. При этом, положительный вердикт по анкете не даст 100% гарантии на взъезд в Шенгенскую зону, окончательное решение всё равно будет приниматься на границе, во время прохождения паспортного контроля.
Само разрешение на въезд при этом не будет одноразовым, а должно действовать три года или до окончания действия заграничного паспорта (или другого проездного документа), в зависимости от того, что наступит раньше.
Решение послов Евросоюза может вступить в силу, если его утвердит Европарламент и Совет ЕС. Пока же безвизовый режим работает по старым правилам.
Источник: ZN.UA, Council of the European Union
- 6 апреля 2017 года Европарламент одобрил отмену виз для Украины подавляющим большинством голосов (521 депутат «за», при 75 голосах «против» и 36 воздержавшихся). Затем Совет министров ЕС утвердил законодательную инициативу предоставить безвизовый режим для граждан Украины 11 мая 2017 года. Решение было принято в Брюсселе в рамках непрофильного заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства. После этого акт подписал президент Европарламента и представитель Мальты, которая в тот момент председательствовала в ЕС (это произошло 17 мая), а 22 мая ЕС опубликовал решение по Украине в официальном журнале, окончательно определив 11 июня 2017 года в качестве даты вступления в силу безвизового режима.