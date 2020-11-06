Анонсирован смартфон Huawei nova 8 SE с чипсетами MediaTek, поддержкой 5G и быстрой зарядки мощностью 66 Вт

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Компания Huawei подготовила к выпуску новый смартфон под названием Huawei nova 8 SE. Он пришёл на смену модели nova 7 SE, выпущенной в апреле этого года.

Анонсированная новинка внешне частично напоминает iPhone 12. Сходство наблюдается в плоской рамке и островке камер на задней панели, который имеет квадратную форму с закруглёнными углами. Смартфон Huawei nova 8 SE оснащён 6,53-дюймовым OLED дисплеем с разрешением Full HD+. Заявлена поддержка HDR10. В верхней части экрана имеется небольшое каплеобразный вырез для фронтальной камеры. В устройстве используется подэкранный сканер отпечатков пальцев.

В новом смартфоне Huawei nova 8 SE используется процессор Dimensity 720. Также на рынок поступит модификация High Edition, оснащённая чипсетом Dimensity 800U. Обе модификации комплектуются оперативной памятью объёмом 8 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Ёмкость комплектной батареи составляет 3800 мАч. Благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 66 Вт за первые 15 минут подзарядки смартфон способен восполнить 60% ёмкости аккумулятора, а полная зарядка занимает 35 минут.

На задней панели смартфона Huawei nova 8 SE расположена камера на базе четырёх модулей. Главный 64-мегапиксельный модуль дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Также в наличии имеются два 2-мегапиксельных модуля. Один из них служит для макро съёмки, а второй – для определения глубины снимаемой сцены. Фронтальная камера в вырезе дисплея выполнена на базе 16-мегапиксельного сенсора.

В смартфоне Huawei nova 8 SE доступны 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников, порт USB-C для зарядки батареи, модули беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi (двухдиапазонный). Устройство позволяет устанавливать две SIM-карты и поддерживает связь 5G. При этом версия Standard Edition на базе чипсета Dimensity 720 поддерживает связь следующего поколения только для одной – главной SIM-карты. Владельцы модификации High Edition с процессором Dimensity 800U могут использовать две карты с поддержкой 5G. Новинка имеет толщину 7,46 мм и массу 178 г. В качестве операционной системы используется собственная оболочка EMUI 10.1 на базе Android 10.

Смартфон Huawei nova 8 SE поступит в продажу в Китае с 11 ноября. Цена версии Standard Edition составит около $390, а модификация High Edition оценивается в $410. На выбор пользователей будут доступны четыре варианта расцветки корпуса.

Источник: gsmarena