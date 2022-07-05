Анонсированы игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro – AMOLED дисплей с частотой 165 Гц, до 18 ГБ ОЗУ и цена до €1300

Модельный ряд смартфонов ASUS пополнился двумя высокопроизводительными устройствами, которые относятся к игровой линейке ROG: ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro. Отличия между новинками в основном проявляются в объёме памяти и наличии программируемого цветного AMOLED-дисплей на задней панели у версии Pro.

Обе модели ASUS ROG Phone 6 оснащены 6,78-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 2448х1080 точек и частотой обновления 165 Гц (также поддерживаются режимы 60 Гц, 90 Гц, 120 Гц и 144 Гц). Частота опроса сенсора составляет 720 Гц, а пиковая яркость достигает 1200 нит. Дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Также оба устройства оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и оперативной памятью LPDDR5. В случае ROG Phone 6 доступно 12 или 16 ГБ памяти, а версия ROG Phone 6 Pro содержит 18 ГБ памяти. Ёмкость хранилища UFS 3.1 доступна в конфигурациях 256 ГБ или 512 ГБ. Карты памяти не поддерживаются. ASUS использует обновлённую систему охлаждения, оптимизированную для работы с новым чипсетом Snapdragon. По заверениям производителя, она позволяет снизить температуру процессора на 10 градусов Цельсия.

ASUS ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro имеют программируемые ультразвуковые кнопки AirTrigger на правой и задней панелях, что позволяет отображать элементы управления в поддерживаемых играх. Устройства также содержат два фронтальных динамика, тройные микрофоны и разъём для наушников. Заявлена поддержка пространственного звука Dirac Virtuo и защита от брызг по стандарту IPX4.

Блок камер включает главный 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 5-мегапиксельный макро модуль. Фронтальная камера – 12-мегапиксельная. В обеих моделях доступна батарея ёмкостью 6000 мАч (состоит из двух ячеек по 3000 мАч), два разъёма USB-C, поддерживается быстрая зарядка мощностью 65 Вт. В качестве ОС используется Android 12 с оболочкой ROG UI и Zen UI.

Цена игрового смартфона ASUS ROG Phone 6 в конфигурации 12/256 ГБ памяти составляет €999/£899, а за модель ASUS ROG Phone 6 Pro с 18/512 ГБ памяти предстоит заплатить €1299/£1099.

Источник: gsmarena