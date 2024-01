Анонсы MSI на CES 2024: конкурент Steam Deck на Intel и 18-дюймовый игровой ноутбук с RGB-трекпадом за $5000

Компания MSI привезла на выставку CES 2024 несколько десятков новых устройств. Охватить их все невозможно в формате одной новости, поэтому остановимся на самых интересных гаджетах.

Лауреат премии CES 2024 Innovation Awards – игровой ноутбук MSI Titan 18 HX

MSI Titan 18 HX получил награды в категориях «Игры и киберспорт» и «Искусственный интеллект» CES 2024 Innovation Awards. Он оснащен процессором Intel Core i9 14-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 40 Series (RTX 4080 или 4090). Ноутбук имеет 18-дюймовый дисплей Mini LED с разрешением 4K и частотой 120 Гц, 4 набора слотов для оперативной памяти (до 128 ГБ) и 3 слота для SSD (до 6 ТБ). Устройство имеет подсветку тачпада, батарею емкостью 99,9 Втч и массу 3,6 кг. Цена MSI Titan 18 HX заявлена на уровне $5000.

Игровые ноутбуки MSI Raider 18 HX и Stealth 18 AI Studio также получили процессоры Intel Core i9 14-го поколения, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 Series и 18-дюймовые Mini LED дисплеи с разрешением 4K и частотой 120 Гц. Различия состоят в дизайне и некоторых деталях. Например, Raider 18 HX отличаются матричной световой панелью и новой 3D-подставкой. В то же время Stealth 18 AI Studio претендует на звание самого легкого 18-дюймового игрового ноутбука на рынке благодаря корпусу из магниево-алюминиевого сплава.

Игровая консоль MSI Claw

MSI Claw – это первая консоль, оснащенная процессором Intel Core Ultra. На выставке были представлены инженерные образцы консоли. В настоящее время чип по умолчанию имеет TDP 24-27 Вт. Доступны как экономичный режим (15 Вт), так и турбо-режим (до 35 Вт при питании от батареи или 40 Вт при подключении к сети).

MSI Claw имеет 7-дюймовый IPS-экран с переменной частотой до 120 Гц и разрешением 1080p. Пользователи смогут назначать клавиши и программировать макросы для каждой клавиши. Устройство содержит модуль Wi-Fi 7, хотя представитель MSI говорит, что Windows 11, вероятно, получит поддержку Wi-Fi 7 ко второй половине года.

MSI Claw обладает большим аккумулятором емкостью 53 Втч, который обеспечивает 2 часа автономной работы при полной нагрузке. Благодаря ПО MSI Center M пользователи могут получить доступ к своим игровым аккаунтам и загружать игры.

Лауреат премии CES Innovation Awards 2024 – игровой монитор MSI MPG 491CQP QD-OLED

Этот монитор, отмеченный в категориях «Игры и киберспорт» и «Компьютерная периферия и аксессуары», является первым 49-дюймовым игровым QD-OLED-монитором MSI с соотношением сторон 32:9, разрешением 5120×1440 (DQHD) и кривизной 1800R. Монитор может похвастаться временем отклика 0,03 мс GtG и частотой обновления 144 Гц.

Новые игровые десктопы с искусственным интеллектом

MSI представляет три игровых десктопа с искусственным интеллектом: MPG Trident AS 14th, MAG Infinite S3 14th и MAG Codex 6 14th. Эти устройства на базе процессоров Intel Core 14-го поколения и видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 призваны обеспечить высокую производительность.

Они поддерживают программную функцию MSI AI ENGINE, которая автоматически определяет активное приложение, оптимизируя настройки производительности, световые эффекты RGB, звук и цвет экрана с высокой точностью.

Мини-ПК MSI Cubi 6 1M / Cubi 6 13M

Миниатюрный настольный ПК MSI серии Cubi 6 оснащен процессором Intel Raptor Lake-U и двухканальной памятью DDR5. Система выполнена в компактном корпусе объемом 0,826 л. Она содержит два порта Thunderbolt 4, один из которых поддерживает вход питания и позволяет питать Cubi 6 с помощью только одного кабеля к монитору. Заявлена поддержка до 4 дисплеев, технологии безопасности данных vPro.

MSI PROJECT ZERO

Этот проект объединяет корпус и материнские платы, которые обеспечивают «ноль кабелей» – они оснащены коннекторами на тыльной стороне.

Материнские платы MSI PROJECT ZERO:

Z790 PROJECT ZERO / B760M PROJECT ZERO / B650M PROJECT ZERO

Корпуса MSI PROJECT ZERO:

MEG MAESTRO 700L PZ / Серия MAG PANO 100 PZ / Серия MAG PANO M100 PZ

Твердотелый накопитель MSI SPATIUM M580 PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR LIQUID

Эта модель оснащена гибридной системой охлаждения «все-в-одном». Фактически это полноценная система жидкостного охлаждения с собственным насосом, радиатором и вентилятором. Она хоть и занимает немало места в системном блоке, однако позволяет накопителю достигать скорости чтения/записи до 14000/12000 МБ/с. Предлагаются модели емкостью 1, 2 и 4 ТБ.

Решение для зарядки электромобилей

Умное зарядное устройство MSI EV AI подходит для большинства электромобилей на рынке. Он обладает функцией распознавания номерных знаков на основе искусственного интеллекта, поддерживает различные варианты оплаты. Зарядное устройство обеспечивает мощность до 14,4 кВт/60А и возможность выбора штекера типа 1 (SAE J1772) и типа 2 (IEC 62196-2). Оно оснащено 7-дюймовым дисплеем для поддержки мобильных приложений и облачной платформы, предлагая такие функции, как оплата с помощью QR-кода, система управления энергопотреблением (EMS), динамическая балансировка нагрузки (DLB), RFID-карта и планировка зарядки.