Анонсы Square Enix к 25-летию Final Fantasy VII: Final Fantasy VII Remake Intergrade в Steam, ремейк Crisis Core, Final Fantasy VII Rebirth

По случаю празднования 25-й годовщины Final Fantasy VII компания Square Enix сделала несколько анонсов, связанных с этой игрой.

Так, стало известно, что Final Fantasy VII Remake Intergrade (улучшенная версия ремейка оригинальной игры от 1997 года) вскоре выйдет ещё на одной платформе. Square Enix заявила, что игра вместе с бонусным эпизодом появится в сервисе Steam уже 17 июня. Причём, эта версия будет совместима со Steam Deck.

Final Fantasy VII Remake Intergrade launches later today on Steam: https://t.co/GzVeaDlIdK Play the game on the go ─ we're Steam Deck Verified! #FF7R #FFVII25th pic.twitter.com/DeV8cdgU8O — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 16, 2022

Напомним, первоначально Final Fantasy VII Remake (после длительной разработки) вышла 10 апреля 2020 года на PS4. Затем в июне 2021 года Square Enix выпустила обновление для PS5 и дополнительный сюжетный контент в составе пакета Final Fantasy VII Remake Intergrade. В декабре 2021 года игра появилась в Epic Games Store.

Также Square Enix анонсировала выход ремейка игры Crisis Core. Это приквел Final Fantasy VII, который ранее был доступен только PSP. Ремейк под названием Crisis Core — Final Fantasy VII — Reunion рассказывает историю Зака Фэйра, солдата Шинра, ставшего другом Клауда. Ремейк принесёт новые улучшенные модели, новую озвучку и музыку. Crisis Core — Final Fantasy VII — Reunion выйдет этой зимой для платформ PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК.

И ещё компания анонсировала игру Final Fantasy VII Rebirth. Это вторая часть ремейка оригинальной игры. Square Enix показала короткий трейлер второй главы, в котором виден мир за пределами Мидгара. Также трейлер демонстрирует несколько сцен, в которых Клауд Страйф идёт вместе с Сефиротом, а затем раненому Клауду помогает идти Зак Фэйр.

«Final Fantasy VII Rebirth разрабатывается таким образом, чтобы люди могли наслаждаться этой игрой независимо от того, знают они оригинальную игру или нет», — сказал креативный директор Тэцуя Номура.

Square Enix также уточнила, что Rebirth — это вторая игра в запланированной трилогии. Ранее было неясно, сколько именно игр будет включать в себя история ремейка. При этом компания уже начала разработку третьей части.

Игра Final Fantasy VII Rebirth будет эксклюзивом для PS5 и выйдет «следующей зимой».

Источник: The Verge 1, 2, 3