Анонсы Square Enix к 25-летию Final Fantasy VII: Final Fantasy VII Remake Intergrade в Steam, ремейк Crisis Core, Final Fantasy VII Rebirth

По случаю празднования 25-й годовщины Final Fantasy VII компания Square Enix сделала несколько анонсов, связанных с этой игрой.

Так, стало известно, что Final Fantasy VII Remake Intergrade (улучшенная версия ремейка оригинальной игры от 1997 года) вскоре выйдет ещё на одной платформе. Square Enix заявила, что игра вместе с бонусным эпизодом появится в сервисе Steam уже 17 июня. Причём, эта версия будет совместима со Steam Deck.

Final Fantasy VII Remake Intergrade launches later today on Steam: https://t.co/GzVeaDlIdK

Play the game on the go ─ we're Steam Deck Verified! #FF7R #FFVII25th pic.twitter.com/DeV8cdgU8O

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 16, 2022