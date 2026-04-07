Появился первый трейлер фильма «Приглашение» — новой режиссерской работы Оливии Уайлд.





Уайлд также сыграла одну из главных ролей вместе с Пенелопой Крус, Эдвардом Нортоном и Сетом Рогеном. Сценаристами выступили Уилл Маккормак и Рашида Джонс.

Фильм фактически ремейк испанской ленты «Люди сверху». По сюжету, две пары, проживающие по соседству в одном доме, собираются на ужин. Джо и Анджела, которых играют Уайлд и Роген, находятся на грани разрыва. Между ними все идет к расставанию. Однако с появлением их соседей в исполнении Эдварта Нортона и Пенелопы Крус, все, что могло пойти не так, станет еще хуже.





Ленту продюсируют Дэвид Пермут, Меган Эллисон и Бен Браунинг, а права на показ приобрела A24. В рамках этого проекта Оливия Уайлд сотрудничает с Меган Эллисон и компанией Annapurna, с которыми работала над своей дебютной режиссерской работой «Booksmart«.

«Приглашение» получила 91% положительных отзывов по результатам 32 рецензий, опубликованных после премьерного показа на фестивале Сандэнс. В одной из рецензий кинокритик Гленн Гарнер отмечает, что фильм «исследует динамику интимных отношений с откровенной и трогательной честностью».

Ранее мы писали, что Оливия Уайлд срежиссирует комикс «Avengelyne» — от создателя Дэдпула Роба Лайфелда. Между тем та же студия A24 недавно выпустила трейлер фильма «Закулисье», основанного на популярном YouTube-сериале режиссера Кейна Парсонса.

Источник: Deadline