"Мортал Комбат 2" получил первые положительные отзывы от критиков

Вторую часть культовой франшизы «Мортал Комбат» уже успели оценить первые критики и в целом остались довольны.
Первая часть, которая вышла в 2021 году, в целом собрала в мировом кинопрокате более $84 млн. На HBO Max ленту посмотрели более 3,8 млн человек за первые 3 дня. Сейчас критики, которые уже успели посмотреть новую часть, заявили, что она гораздо интереснее и эффектнее предыдущей.
В новой части звезда «Парней» Карл Урбан играет Джонни Кейджа, Луди Лин — Лю Кана, Джессика Макнейми — Соню Блейд, Джо Таслим — Нуб Сайбота, Хироюки Санада — Скорпиона, Аделин Рудольф — Китана, Тати Габриэль — Джейд.
По словам Эша Кроссана из ScreenRant, вторая часть на порядок лучше первой. Редактор Рэйчел Лейшман высоко оценила игру Карла Урбана в роли Джонни Кейджа
Happy to say Mortal Kombat II is SO much fun. Hilarious, wild & gory as hell. Kitana is the heart. Johnny & Kano are comedy gold. It is high-octane & packed with a ton of great references. I personally loved the first one, but this one is a level above. pic.twitter.com/RnBeUr1nrh
— Ash Crossan (@AshCrossan) April 28, 2026
Критик Джош Блюменкранц поставил фильму 8 из 10, назвав чрезвычайно жестким и крутым.
MORTAL KOMBAT 2 is everything the first movie should have been. Relentless action, hilarious jokes, and a hell of a violent badass time! Karl Urban and Adeline Rudolph stand out! Really enjoyed this! 8/10 #review #mortalkombat2 pic.twitter.com/uGoActt7ox
— Josh Blumenkranz (@moviebuddyjb) April 28, 2026
Крис Киллиан назвал ленту наиболее соответствующей канону «Мортал Комбат».
#MortalKombat2 is a stark improvement over the first one in just about every way possible — better fights, cooler costumes, and nastier fatalities. It’s all still quite campy, but hot damn it’s a gory good time. MK2 is fun as hell and the most faithful #MortalKombatmovie yet. pic.twitter.com/lXinnul8zk
— Chris Killian (@chriskillian) April 28, 2026
Другие критики также одобрительно отозвались о сцене с боем между Кун Лао и Лю Каном, а также похвалили Аделин Рудольф в роли Китаны.
Первая часть в свое время получила лишь 55% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, а критики называли ее скучной и сетовали на актерскую игру. Однако зрители оценили положительно, с 85% положительных отзывов. Сейчас вторая часть была положительно принята критиками и журналистами, однако последнее слово, как всегда, за зрителями.
Премьера в кинотеатрах запланирована на 15 мая. Также уже идет работа над следующей частью.
Источник: ScreenRant
