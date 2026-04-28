"Мортал Комбат 2" получил первые положительные отзывы от критиков

Вторую часть культовой франшизы «Мортал Комбат» уже успели оценить первые критики и в целом остались довольны.

Первая часть, которая вышла в 2021 году, в целом собрала в мировом кинопрокате более $84 млн. На HBO Max ленту посмотрели более 3,8 млн человек за первые 3 дня. Сейчас критики, которые уже успели посмотреть новую часть, заявили, что она гораздо интереснее и эффектнее предыдущей.

В новой части звезда «Парней» Карл Урбан играет Джонни Кейджа, Луди Лин — Лю Кана, Джессика Макнейми — Соню Блейд, Джо Таслим — Нуб Сайбота, Хироюки Санада — Скорпиона, Аделин Рудольф — Китана, Тати Габриэль — Джейд.

По словам Эша Кроссана из ScreenRant, вторая часть на порядок лучше первой. Редактор Рэйчел Лейшман высоко оценила игру Карла Урбана в роли Джонни Кейджа

Happy to say Mortal Kombat II is SO much fun. Hilarious, wild & gory as hell. Kitana is the heart. Johnny & Kano are comedy gold. It is high-octane & packed with a ton of great references. I personally loved the first one, but this one is a level above. pic.twitter.com/RnBeUr1nrh

— Ash Crossan (@AshCrossan) April 28, 2026