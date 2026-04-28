Новости Кино 28.04.2026 comment views icon

"Мортал Комбат 2" получил первые положительные отзывы от критиков

Олександр Федоткін

“Мортал Комбат 2” отримав перші схвальні відгуки від критиків

Вторую часть культовой франшизы «Мортал Комбат» уже успели оценить первые критики и в целом остались довольны.


Первая часть, которая вышла в 2021 году, в целом собрала в мировом кинопрокате более $84 млн. На HBO Max ленту посмотрели более 3,8 млн человек за первые 3 дня. Сейчас критики, которые уже успели посмотреть новую часть, заявили, что она гораздо интереснее и эффектнее предыдущей.

В новой части звезда «Парней» Карл Урбан играет Джонни Кейджа, Луди Лин — Лю Кана, Джессика Макнейми — Соню Блейд, Джо Таслим — Нуб Сайбота, Хироюки Санада — Скорпиона, Аделин Рудольф — Китана, Тати Габриэль — Джейд.

По словам Эша Кроссана из ScreenRant, вторая часть на порядок лучше первой. Редактор Рэйчел Лейшман высоко оценила игру Карла Урбана в роли Джонни Кейджа


Критик Джош Блюменкранц поставил фильму 8 из 10, назвав чрезвычайно жестким и крутым.

Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин
Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove

Крис Киллиан назвал ленту наиболее соответствующей канону «Мортал Комбат».

Другие критики также одобрительно отозвались о сцене с боем между Кун Лао и Лю Каном, а также похвалили Аделин Рудольф в роли Китаны.

Первая часть в свое время получила лишь 55% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, а критики называли ее скучной и сетовали на актерскую игру. Однако зрители оценили положительно, с 85% положительных отзывов. Сейчас вторая часть была положительно принята критиками и журналистами, однако последнее слово, как всегда, за зрителями.


Премьера в кинотеатрах запланирована на 15 мая. Также уже идет работа над следующей частью.

Ранее мы писали, что в новом фильме «Мортал Комбат 2» на передний план выходит Джонни Кейдж Трейлер «Мортал Комбат 2» побил рекорд по просмотрам — более 100 млн в сутки.

Источник: ScreenRant

Критики в восторге: "Проект Аве Мария" стартовал с 96% на Rotten Tomatoes
Трейлер научно-фантастической драмы "День раскрытия": Стивен Спилберг открывает секреты инопланетян
Тарантино и Сталлоне снимут сериал о гангстерах 1930-х годов
Большое возвращение на Арракис: вышел первый трейлер "Дюна 3"
Первый взгляд: Тимоти Шаламе и компания в "Дюна 3"
Первый тизер "Властелина колец: Охота на Голума" разочаровал фанатов актером на роль Арагорна
Еще больше огня и крови: "Дом дракона" возвращается с новым трейлером и датой премьеры
Первый взгляд на новый научно-фантастический фильм Ридли Скотта "Собачьи звезды"
Режиссер Resident Evil считает "возмутительным" экранизировать игры, не играя в них
В новом "Властелине колец" о Голлуме сыграет Кейт Уинслет: но кого?
"Время шоу": в трейлере "Мортал Комбат 2" Джонни Кейджа заставляют делать то, что он умеет лучше всего
Верните любимца! Культового персонажа Охотников за привидениями 2 / Ghostbusters 2 вырезали, но передумали ради детей
Трейлер "Человек-паук 4" собрал 718 млн просмотров за сутки: абсолютный рекорд в истории кино
Paramount прощается с сериалом "Звездный путь": новых сезонов не будет, а декорации уничтожают и распродают
Смог ли сиквел о Mario затмить успех оригинала в прокате?
Sony перенесла релиз "Джуманджи 3": подальше от "Мстителей" и "Дюны"
ИИ в кино станет больше: Netflix покупает кинокомпанию Бена Аффлека InterPositive
"Матрица 5" — жива! Режиссер Дрю Годдард поделился деталями работы
Экранизация Elden Ring обрела звезду в касте "The Last of Us"
Фильм Elden Ring: дата выхода и актерский состав объявлены официально
Стартовали съемки "Супермен: Человек завтрашнего дня": Джеймс Ганн поделился первым фото
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
