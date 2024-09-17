Аниме «Ведьмак: Сирены глубин» выйдет в 2025 году — инсайдеры раскрыли детали

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Проект «Ведьмак: Сирены глубин», разработка которого длилась более двух лет, вероятно, получил конкретную дату релиза.

По информации Redanian Intelligence, анимационный фильм «Ведьмак: Сирены глубин» от Netflix выйдет 11 февраля 2025 года.

Источники Redanian Intelligence сообщают, что продолжительность анимационного фильма составит 1 час 29 минут. Это делает его несколько длиннее предыдущей анимационной ленты во вселенной «Ведьмака» — «Кошмар волка».

«Сирены глубин» расположатся в хронологии между пятым и шестым эпизодами первого сезона сериала «Ведьмак». Сюжет основан на рассказе Анджея Сапковского «Маленькая жертва».

К озвучиванию персонажей привлекли актеров из разных адаптаций «Ведьмака». Геральта озвучит Даг Кокл, известный по работе над видеоиграми. Йенифер и Лютика снова озвучат Аня Чалотра и Джои Бэти из телесериала. Кристина Врен подарит свой голос Эсси Давен.

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Вот официальный синопсис Netflix для «Ведьмак: Сирены глубин»:

«Геральта из Ривии, мутанта-охотника на монстров, нанимают расследовать серию нападений в приморском поселке. Он оказывается втянутым в многовековой конфликт между людьми и морским народом. Чтобы разгадать тайну, Геральту придется положиться на друзей — старых и новых, — прежде чем вражда между двумя королевствами перерастет в полномасштабную войну».

Тем временем вселенная «Ведьмака» продолжает развиваться в разных форматах. С апреля этого года продолжаются съемки четвертого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix. Недавно процесс съемок попал в кадр в Суррее, Англия.

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