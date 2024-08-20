Пример для Джорджа Мартина: Анджей Сапковский закончил новую книгу «Ведьмак»

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Анджей Сапковский рассказал, что закончил новую книгу из цикла «Ведьмак». Писатель уложился в сроки, о которых говорил ранее.

В интервью Chimères Анджей Сапковский рассказал, что закончил работу над новым «Ведьмаком» — название книги писатель не обнародовал. В прошлом августе Сапковский говорил, что книга появится через год — так и получилось.

«У меня сейчас нет планов. Я закончил книгу. Мне понадобилось, возможно, два года, примерно так».

Ранее автор рассказывал, что книга будет о Геральте, но не входит в основную сагу. Дата издания нового «Ведьмака» зимой, которая также озвучивалась ранее, кажется очень вероятной. Книга станет первой в серии за 11 лет после «Сезона гроз» 2013 года. История-приквел с участием Геральта также не была частью основной саги.

Невозможно не упомянуть в этом контексте Джорджа Мартина. Выступая в Оксфордском доме писателей, Мартин сказал, что хотел бы завершить собственную серию книг «Песнь льда и пламени». Процесс затянулся на многие годы, во время которых писатель активно занимался сериалами. Конечно, манера работать и масштаб саги и вселенной в его случае отличаются, но по крайней мере у Сапковского есть конкретный результат.

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Источники: Redanian Intellingence, GamesRadar

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