Сериал «Ведьмак» — первый тизер 4-го сезона и официальный взгляд на Лиама Хемсворта в роли Геральта из Ривии

Звезда «Голодных игр» и «Дня независимости: Возрождение» Лиам Хемсворт появится как Геральт в четвертом сезоне сериала «Ведьмак». Netflix показал его в первом тизере сезона и предоставил Entertainment Weekly официальное изображение актера в роли.
Хемсворт присоединяется к актерскому коллективу в составе Фрейи Аллан (Цирилла), Ани Чалотры (Еннифер) и Джои Бейти (Лютик). К актерам присоединился также Лоуренс Фишберн в роли вампира Региса.
«Как фанат «Ведьмака», я очень рад возможности сыграть Геральта из Ривии. Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и для меня большая честь, что он передает мне руль и позволяет мне взять мечи Белого Волка для следующей главы его приключений. Генри, я был твоим фанатом на протяжении многих лет и меня вдохновило то, что ты принес этому любимому персонажу. Возможно, мне нужно заняться чем-то большим, но я действительно рад войти в мир Ведьмака», — говорит Хемсворт.
Несмотря на то, что Геральт остается любимым персонажем поклонников «Ведьмака» в книгах, играх и сериале, 3 сезон смещает внимание на Цири.
«Одна из самых важных вещей о Цири заключается в том, что мы постепенно узнаем, что она является главным героем саги о Ведьмаке. Не Геральт, не Йеннифер. Это история Цири», — говорит исполнительный продюсер Томек Багински.
Тем временем сайт Redanian Intelligence рассказал, почему в недавних кадрах со съемок четвертого сезона «Ведьмака» Хемсворт повторяет сцены, которые уже были в предыдущем сезоне. Это связано с попыткой съемочной группы подать зрителю изменение внешности Геральта.
В легенде о приключениях Ведьмака, которую в будущем рассказывают детям. Рассказчик меняет сцену после ошибок в рассказе («Он не так выглядел»). Впоследствии появляется новая версия боя с Вильгефорцем, но после того, как Лиам Хемсворт покажет себя в других сценах, где фигурировал Генри Кавилл.
Сериал «Ведьмак» — Лиам Хемсворт в роли Геральта на первых фото