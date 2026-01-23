Apple анонсирует мероприятие в конце января: ожидаются MacBook Pro M5

Apple разослала приглашения избранным авторам на мероприятие под названием Apple Experience, которое состоится в Лос-Анджелесе с 27 по 29 января. Событие сразу вызвало волну обсуждений, ведь его даты совпадают с несколькими важными анонсами компании. Главная интрига — возможный показ новых MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max.

Одним из первых, кто показал приглашение, стал креатор Петр Мара. Он опубликовал фото приглашения в Instagram еще 7 января, но широкое внимание эта публикация привлекла только сейчас. Интересно, что Мара уже получал приглашение от Apple в сентябре — тогда он тестировал новые iPhone 17 Pro. Это добавляет веса предположению, что и нынешнее мероприятие может сопровождаться важными аппаратными новинками.

На прошлой неделе Apple анонсировала новый пакет Creator Studio — набор профессиональных творческих приложений. Официальный запуск этого комплекта запланирован на среду, 28 января, то есть прямо посреди события в Лос-Анджелесе. В пакет входят ключевые инструменты для профессионалов: Final Cut Pro, Logic Pro и Pixelmator Pro. Именно ориентация на профессиональный сегмент усиливает ожидания, что Apple может воспользоваться случаем и представить новые MacBook Pro для авторов цифрового контента.

Есть еще одно важное совпадение. Очередной квартальный финансовый отчет Apple запланирован на четверг, 29 января. Компания уже не раз представляла новые продукты непосредственно перед такими звонками с инвесторами. Это еще один аргумент в пользу ближайшего анонса обновленных ноутбуков.

В октябре Apple уже обновила базовую 14-дюймовую версию MacBook Pro, оснастив ее чипом M5. Кроме процессора, главным изменением стало хранилище с поддержкой PCIe 5.0. По данным Apple, оно обеспечивает до двух раз более высокую скорость чтения и записи SSD по сравнению с предыдущим поколением. После этого логичным шагом выглядит апдейт старших конфигураций — именно моделей с приставками Pro и Max.

Источник: macrumors