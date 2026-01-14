Apple запускает подписку Creator Studio: 6 программ для творчества и ИИ за $13/месяц

Apple представила новую подписку для творческих задач, которая объединяет шесть профессиональных программ для Mac и iPad, под названием Apple Creator Studio. Она стоит $13 в месяц или $129 в год.

Creator Studio объединяет ключевые инструменты Apple для творческой работы с видео, музыкой и графикой. В подписке доступны Final Cut Pro, Logic Pro и Pixelmator Pro, а также расширенные возможности для Keynote, Pages и Numbers. Часть функций работает на основе искусственного интеллекта, другая — предлагает эксклюзивный премиум-контент. Позже дополнительные инструменты появятся во Freeform.

В Final Cut Pro появились инструменты для более быстрого монтажа, в частности поиск по транскриптам, визуальный поиск и автоматическое определение ритма. В Logic Pro добавлены ИИ-функции по типу Synth Player и Chord ID, которые упрощают процесс создания музыки и делают его более интуитивным. Отдельное внимание касается Pixelmator Pro. Впервые редактор изображений, который компания приобрела в 2024 году, официально появится на iPad и поддерживает стилус Apple Pencil. Ранее Pixelmator Pro был доступен только на Mac.

Для тех, кто не будет оформлять подписку, Logic Pro и Final Cut Pro для Mac и в дальнейшем можно будет купить отдельно. Но Creator Studio дает доступ сразу к версиям для Mac и iPad по единой цене. Кроме того, в подписку входят три профессиональных инструмента macOS. Речь идет о Motion для создания анимации и визуальных эффектов, Compressor для экспорта и оптимизации видео, а также MainStage для работы с живыми выступлениями и концертами.

Также компания подчеркивает, что базовые версии Keynote, Pages, Numbers и Freeform останутся бесплатными и продолжат обновляться. Платными в Creator Studio будут лишь дополнительные функции и контент.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Новая подписка фактически заменяет старую модель для iPad. Ранее Final Cut Pro и Logic Pro стоили по $5 в месяц каждый, поэтому для пользователей iPad цена выросла более чем вдвое. Подписка стартует в App Store с 28 января.

Для новых подписчиков доступен бесплатный пробный месяц. Кроме того, Apple добавляет три месяца Creator Studio к каждому новому Mac. Для iPad такое же предложение действует только для моделей с минимум 6 ГБ оперативной памяти и процессорами A16, A17 Pro, серии M или более новыми.

Источник: Reuters, Apple Insider