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Apple отказалась от увеличения объема производства iPhone 14, поскольку спрос на новую линейку оказался ниже ожиданий — Bloomberg

Apple отказалась от увеличения объема производства iPhone 14, поскольку спрос на новую линейку оказался ниже ожиданий — Bloomberg

Новая линейка iPhone 14 оказалась не такой популярной, как надеялась Apple. Теперь компания корректирует свои производственные планы, сокращая количество дополнительных заказов на устройство.

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В отчете Bloomberg отмечается, что технологическая компания из Купертино штата Калифорния произвела около 90 миллионов устройств во второй половине 2021 года. И хотя Apple изначально просила своих партнеров произвести еще 6 миллионов устройств во второй половине этого года, теперь она сократила производство до уровня прошлого года, что фактически соответствует первоначальному летнему прогнозу компании.

iPhone 14 от Apple был просто итеративным обновлением iPhone 13, в то время как iPhone 14 Pro получил больше значительных обновлений. Таким образом компания видит высокий спрос именно на модели Pro, выделяя больше производственных мощностей для этих более дорогих моделей. Примечательно, что новое устройство компании в линейке iPhone 14 Plus поступит в продажу только в следующем месяце – поэтому о результатах можно будет говорить только спустя несколько недель после того, как оно станет общедоступным.

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Также появилась информация, что Apple попросила производителя Foxconn снять часть производственной линии iPhone 14 из-за низкого спроса. Только в Чжэнчжоу Foxconn отменяет или планирует отменить работу, как минимум 5 цехов. Ранее аналитик Минг-Чи Куо заявил в социальных сетях, что Apple попросила Foxconn переключить производственную линию iPhone 14 на производственную линию серии iPhone 14 Pro, чтобы увеличить ассортимент продукции Apple и средние продажи iPhone в четвертом квартале.

На этой неделе компания также начала производить iPhone 14 в Индии — это впервые, когда Apple перенесла производство из Китая в Индию так быстро после запуска нового iPhone. Apple, в принципе, начала производить iPhone 13 в Индии только в апреле этого года.

В недавнем отчете, опубликованном JP Morgan, говорится, что к 2025 году Apple планирует перенести 25% производства iPhone в Индию. Также отмечается, что изначально индийские заводы будут производить только модели iPhone 14 и 14 Plus и покрывать лишь 5% производственных поставок компании (1 млн единиц в месяц).

Источник: TechCrunch, IThome


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