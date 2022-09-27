Apple начала производство iPhone 14 в Индии

По данным TechCrunch и Bloomberg, Apple начала сборку смартфонов iPhone 14 в Индии. Это первый раз, когда Apple перенесла производство из Китая в Индию так быстро после запуска нового iPhone.

Для производства смартфона Apple использует мощности Foxconn в Сриперумбудуре, Индия. Хотя в прошлом Apple производила свои новые iPhone в Индии, обычно это происходило через более продолжительное время после анонса. Так, производство iPhone 13 в Индии началось лишь в апреле. Аналогичным образом происходило с iPhone 12 и 11.

Ещё в августе появилась информация, что Apple намерена сократить промежуток времени, необходимый для переключения производства из Китая в Индию. При этом компания изначально надеялась закончить производство первых iPhone в Индии в конце октября. Осведомлённый источник сообщил Bloomberg, что Apple и Foxconn удалось сгладить проблемы с цепочкой поставок, что позволило быстрее перенести производство в Индию.

Представитель Apple подтвердил ресурсу TechCrunch начало производства iPhone 14 в Индии.

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Apple впервые начала производить iPhone в Индии в 2017 году с целью уменьшить зависимость компании от Китая из-за растущих конфликтов с США. Это также делает устройства более доступными для индийского рынка. По данным TechCrunch, стандартный iPhone 14 в настоящее время стоит в Индии 79900 рупий (около $980), в отличие от ценника в $799 в США.

Другие компании также рассматривают возможность создания производственных центров за пределами Китая. Сообщается, что Google планирует перенести производство своего смартфона Pixel в Индию или Вьетнам. Samsung производит устройства в стране с 2007 года, а в 2018 году открыла крупнейший в мире завод по производству телефонов в Индии.

Источник: The Verge