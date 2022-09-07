Apple представила iPhone 14 и 14 Plus со спутниковой связью Emergency SOS

Apple анонсировала iPhone 14 и 14 Plus – общий дизайн остался прежним, включая вырез для селфи-камеры телефона и датчики Face ID. Это соответствует предварительной информации о том, что только модели 14 Pro получат «острова». iPhone 14 на первый взгляд очень похож на 13-й, с таким же плоским дисплеем и гранями.

iPhone 14 получил 6,1-дюймовый экран, а 14 Plus – дисплей с диагональю 6,7 дюймов. Компания говорит о лучшем времени автономной работы среди всех iPhone у модели 14 Plus. Обе версии основаны на прошлогоднем чипсете A15 Bionic – впервые Apple не представила новый процессор в новом iPhone.

Появилась новая сверхширокоугольная 12 МП камера с диафрагмой f/1,5 и стабилизацией с помощью датчика. Apple утверждает, что качество изображения при слабом освещении улучшилось на 49%, а ночной режим теперь работает в два раза быстрее. Также появилась12 МП камера TrueDepth с автофокусом.

Apple заявляет, что применяет обработку изображений Deep Fusion ранее в конвейере обработки изображений, что улучшает производительность при слабом освещении и цветопередачу – технология называется Photonic Engine. Видео также получает новый режим стабилизации под названием Action Mode, в котором для большей устойчивости используется весь датчик.

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iPhone 14 будет поддерживать экстренный обмен сообщениями через спутники связи вне зоны сотового покрытия, который называется Emergency SOS. Антенны телефона могут подключаться к спутниковым частотам. Apple заявляет, что отправка сообщения при ясном небе занимает не более 15 секунд, а интерфейс помогает пользователям направить свой телефон в правильном направлении. Также можно использовать приложение Find My, чтобы делиться местоположением без отправки сообщения. Это бесплатно в течение двух лет для моделей iPhone 14.

Модели iPhone 14 для США избавляются от физического лотка для SIM-карты, полностью переходя на eSIM.

Стандартная модель iPhone 14 стоит от 799 долларов, а 14 Plus – от 899 долларов. Предзаказы начнутся 9 сентября. iPhone 14 будет доступен 16 сентября, а 14 Plus – 7 октября.