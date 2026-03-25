25.03.2026

Прощай, Sora: OpenAI закрывает ИИ-генератор видео

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Прощавай, Sora: OpenAI закриває застосунок для ШІ-генерації відео

Нашумевшее в прошлом году ИИ-приложение для генерации видео от создателей ChatGPT прекращает свою работу. OpenAI обнародовала официальное заявление о закрытии, но не раскрыла причин.


«Мы прощаемся с Sora», — написала OpenAI во вчерашнем посте на X. «Вскоре мы поделимся деталями, в частности сроками закрытия приложения и API, а также советами для сохранения ваших работ».

Sora была представлена в 2024 году, а в прошлом году в сентябре получила отдельное приложение: оно должно было обеспечить пользователям создание и обмен видео в одной сети. Получился некий TikTok с ИИ, который сразу взлетел в чартах App Store и породил массу вирусных роликов, в том числе и со знаменитостями (чего стоил только глава OpenAI Сэм Альтман, который якобы ворует видеокарты из магазина).


Через несколько месяцев после этого Walt Disney шокировала Голливуд объявлением о трехлетнем соглашении с OpenAI касаемо использовании многих популярных персонажей компании в видеогенераторе Sora, а также планами инвестиций в ИИ-стартап в размере $1 млрд. Disney обещала стать «основным клиентом» OpenAI, используя ее сервисы для разработки новых продуктов, в частности для своего Disney+. Впрочем, по словам близких к компании источников, после объявления о закрытии приложения, соглашение больше не действует.

«Disney уважает решение OpenAI выйти из бизнеса видеогенерации и сместить свои приоритеты», — прокомментировал впоследствии представитель развлекательного гиганта.

По данным The Wall Street Journal, которая первой сообщила о закрытии, в последние недели руководители OpenAI продвигали мысль о том, что компания не может «делать все и сразу» и должна сфокусироваться на чем-то конкретном.

В этом случае значительную роль сыграли и вычислительные ресурсы, в которых нуждалась Sora для генерации массы ИИ-видео. Вскоре после запуска приложения руководитель подразделения из OpenAI Билл Пиблз объявил о лимитах на количество роликов, которые пользователи могут создавать, из-за ограниченного количества процессоров, доступных для работы модели. Далее компания сможет перераспределить ресурсы на более прибыльные задачи по кодированию, рассуждению или генерации текста.

Напомним, что несколько недель назад OpenAI объявила о привлечении $110 млрд нового финансирования от SoftBank, NVIDIA и Amazon, что увеличило общую стоимость компании примерно до $730 млрд.

Спецпроекты
Який домашній інтернет в Україні працював найстабільніше у 2025 році: результати міжнародного рейтингу
5G та революція в iGaming: що потрібно знати про це вже зараз. Колонка COO SharksCode

В более ранних утечках отмечалось, что Sora может стать встроенной функцией ChatGPT.

На Rozetka з’явився ШІ: для порівняння товарів і підсумку відгуків

Источник: NBC, The Wall Street Journal

Популярные новости

arrow left
arrow right
Windows нет, а Copilot уже работает: Microsoft теперь активирует ИИ еще до установки ОС
Tesla запускает умного ассистента Grok для авто в Европе
Более 60% моделей ИИ назвали биткоин основным инвестиционным инструментом: ни одна не назвала фиат
Автор PCWorld протестировал ИИ "Ask Intel": он едва не доломал поврежденный ПК
Китай запустил первую в мире ИИ-больницу, которая работает полностью автономно
OpenAI подтвердила время выпуска первого ИИ-устройства и ожидает продажи до 50 млн
Стартап из Сан-Франциско хочет разместить ЦОД в морских ветровых турбинах
"Британская Энциклопедия" подала иск против OpenAI из-за тренировки ИИ
Производитель унитазов заработал на буме искусственного интеллекта — как это удалось
Только 12% руководителей компаний видят прибыль от ИИ, — опрос
Нужно больше ChatGPT: OpenAI удвоит штат до 8000 сотрудников
Генератор изображений Nano Banana 2 получил поддержку 4K, 5 персонажей и интеграцию с поиском
Анджей Сапковский сравнил ИИ с интимными игрушками: "Это и есть разница между настоящим талантом и искусственным"
ИИ без границ: Anthropic добавила в Claude импорт диалогов с другими чат-ботами
Новая модель ChatGPT использует Grokipedia Илона Маска в качестве источника
Илон Маск снова преувеличил: ЦОД xAI Colossus 2 даже близко не достиг 1 ГВт, по данным спутника
Stargate на минималках: OpenAI отказывается от расширения одного из крупнейших ЦОД
CEO Cloudflare предупреждает: к 2027 году ИИ-боты превысят количество людей в сети
Metacritic удалил из Videogamer обзор Resident Evil Requiem: рецензию написал ИИ, а не журналист
OpenAI прекращает поддержку GPT-4o и других "четверок" несмотря на возмущение пользователей
"ИИ будут включать в коммунальные услуги, как газ и воду", — Сэм Альтман
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить