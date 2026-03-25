Прощай, Sora: OpenAI закрывает ИИ-генератор видео

Нашумевшее в прошлом году ИИ-приложение для генерации видео от создателей ChatGPT прекращает свою работу. OpenAI обнародовала официальное заявление о закрытии, но не раскрыла причин.





«Мы прощаемся с Sora», — написала OpenAI во вчерашнем посте на X. «Вскоре мы поделимся деталями, в частности сроками закрытия приложения и API, а также советами для сохранения ваших работ».

Sora была представлена в 2024 году, а в прошлом году в сентябре получила отдельное приложение: оно должно было обеспечить пользователям создание и обмен видео в одной сети. Получился некий TikTok с ИИ, который сразу взлетел в чартах App Store и породил массу вирусных роликов, в том числе и со знаменитостями (чего стоил только глава OpenAI Сэм Альтман, который якобы ворует видеокарты из магазина).

We’re saying goodbye to the Sora app. To everyone who created with Sora, shared it, and built community around it: thank you. What you made with Sora mattered, and we know this news is disappointing. We’ll share more soon, including timelines for the app and API and details on… — Sora (@soraofficialapp) March 24, 2026





Через несколько месяцев после этого Walt Disney шокировала Голливуд объявлением о трехлетнем соглашении с OpenAI касаемо использовании многих популярных персонажей компании в видеогенераторе Sora, а также планами инвестиций в ИИ-стартап в размере $1 млрд. Disney обещала стать «основным клиентом» OpenAI, используя ее сервисы для разработки новых продуктов, в частности для своего Disney+. Впрочем, по словам близких к компании источников, после объявления о закрытии приложения, соглашение больше не действует.

«Disney уважает решение OpenAI выйти из бизнеса видеогенерации и сместить свои приоритеты», — прокомментировал впоследствии представитель развлекательного гиганта.

По данным The Wall Street Journal, которая первой сообщила о закрытии, в последние недели руководители OpenAI продвигали мысль о том, что компания не может «делать все и сразу» и должна сфокусироваться на чем-то конкретном.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В этом случае значительную роль сыграли и вычислительные ресурсы, в которых нуждалась Sora для генерации массы ИИ-видео. Вскоре после запуска приложения руководитель подразделения из OpenAI Билл Пиблз объявил о лимитах на количество роликов, которые пользователи могут создавать, из-за ограниченного количества процессоров, доступных для работы модели. Далее компания сможет перераспределить ресурсы на более прибыльные задачи по кодированию, рассуждению или генерации текста.

Напомним, что несколько недель назад OpenAI объявила о привлечении $110 млрд нового финансирования от SoftBank, NVIDIA и Amazon, что увеличило общую стоимость компании примерно до $730 млрд.

В более ранних утечках отмечалось, что Sora может стать встроенной функцией ChatGPT.

Источник: NBC, The Wall Street Journal