Новости Устройства 09.04.2026 comment views icon

ASUS назвала "точные" цены на Zenbook и тут же их повысила

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

ASUS назвала "точні" ціни на Zenbook й одразу їх підвищила

ASUS на днях назвала точную цену на Zenbook A16 с топовым процессором  Snapdragon X2 Elite Extreme, 48 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ. Однако на следующий день сразу подняла стоимость. 


Сначала компания объявила цену в $1600, что делало этот ноутбук дешевле MacBook Pro от Apple. Однако вскоре после публикации ряда обзоров ведущих технологических изданий, в ASUS подумали, что привлекли достаточно внимания к своему новому продукту, поэтому можно поднять цену до $1700.


По мнению широкого круга аналитиков и обозревателей, это очень близко к обману. Немало YouTube-техноблогеров выразили восхищение процессорами Snapdragon X2 Elite Extreme и Snapdragon X2 Elite в Zenbook A16 и Zenbook A14, однако внезапное повышение цены непременно вызовет недовольство у многих и попортит первоначальный вау-эффект.

Аналогичные изменения произошли и с другими устройствами ASUS. В частности, Zenbook A14 со стандартным процессором Snapdragon X2 Elite, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ подорожал сразу на $200 с $1150 до $1350. Некоторые обозреватели, такие как Hardware Canucks отметили, что делали обзор на Zenbook A16, исходя из цены в $1600. 

Это портит репутацию не только ASUS, но и Qualcomm. Пока неизвестно, какая из компаний является виновником внезапного повышения цен. Даже при подорожании на $100 ASUS Zenbook A16 остается привлекательным вариантом по сравнению с конкурентами, который предлагает мощные характеристики в своем ценовом сегменте.

А вот Zenbook A14 по $1350 теряет смысл. Здесь или дождаться его удешевления, или доплатить и отдать предпочтение MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max. Разница в цене ощутима, поскольку на Amazon «яблочные» ноутбуки продаются по цене от $2049, однако это также включает более качественный продукт.

Ранее мы писали, что ASUS получила волну жалоб на поврежденные дорогие OLED-мониторы из-за плохой упаковки. ASUS после двух ремонтов ноутбука ROG Strix G15 Advantage Edition после двух ремонтов отказала его владельцу в третьем ремонте по гарантии, попросив за это $377.

Источник: wccftech

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить