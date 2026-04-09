ASUS на днях назвала точную цену на Zenbook A16 с топовым процессором Snapdragon X2 Elite Extreme, 48 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ. Однако на следующий день сразу подняла стоимость.





Сначала компания объявила цену в $1600, что делало этот ноутбук дешевле MacBook Pro от Apple. Однако вскоре после публикации ряда обзоров ведущих технологических изданий, в ASUS подумали, что привлекли достаточно внимания к своему новому продукту, поэтому можно поднять цену до $1700.

This is BAD for our Snapdragon X2E conclusion. Best Buy & ASUS issued the wrong prices. They’re going 🔼 by a LOT 🫠 Zenbook A16: $1,600 ▶️ $1,700 Zenbook A14: $1,150 ▶️ $1,350 Zenbook S16: $1,600 ▶️ $1,900 Zenbook S14: $1,900 ▶️ $2,000 Zenbook 14: $1,000 ▶️ $1,350 — Hardware Canucks (@hardwarecanucks) April 7, 2026





По мнению широкого круга аналитиков и обозревателей, это очень близко к обману. Немало YouTube-техноблогеров выразили восхищение процессорами Snapdragon X2 Elite Extreme и Snapdragon X2 Elite в Zenbook A16 и Zenbook A14, однако внезапное повышение цены непременно вызовет недовольство у многих и попортит первоначальный вау-эффект.

Аналогичные изменения произошли и с другими устройствами ASUS. В частности, Zenbook A14 со стандартным процессором Snapdragon X2 Elite, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ подорожал сразу на $200 с $1150 до $1350. Некоторые обозреватели, такие как Hardware Canucks отметили, что делали обзор на Zenbook A16, исходя из цены в $1600.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Это портит репутацию не только ASUS, но и Qualcomm. Пока неизвестно, какая из компаний является виновником внезапного повышения цен. Даже при подорожании на $100 ASUS Zenbook A16 остается привлекательным вариантом по сравнению с конкурентами, который предлагает мощные характеристики в своем ценовом сегменте.

А вот Zenbook A14 по $1350 теряет смысл. Здесь или дождаться его удешевления, или доплатить и отдать предпочтение MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max. Разница в цене ощутима, поскольку на Amazon «яблочные» ноутбуки продаются по цене от $2049, однако это также включает более качественный продукт.

Ранее мы писали, что ASUS получила волну жалоб на поврежденные дорогие OLED-мониторы из-за плохой упаковки. ASUS после двух ремонтов ноутбука ROG Strix G15 Advantage Edition после двух ремонтов отказала его владельцу в третьем ремонте по гарантии, попросив за это $377.

Источник: wccftech